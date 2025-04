M jak miłość, odcinek 1864: Lenka popędzi Sarę i Grześka. Przejrzy zamiary fałszywej przyjaciółki - ZDJĘCIA, WIDEO

- Co ty sobie wyobrażasz?! Co to było?!

- No o co ci chodzi? My tylko...

- A ta cała gadka z Grześkiem?

- Jezu, uspokój się! Spokojnie proszę, nie denerwuj się, ja nic takiego nie zrobiłam...

- Jak to nic takiego nie zrobiłaś? A to wszystko, to co to było w ogóle?! Normalnie go podrywasz! Robisz to specjalnie!

- Zwariowałaś! My tylko nagraliśmy film!

- Tak, naprawdę? "Mało wiesz o życiu, mało wiesz o miłości, ale ja cię nauczę..."

- Nic takiego nie powiedziałam!

- Ale tak to zabrzmiało! - krzyknie Lenka.