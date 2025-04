M jak miłość, odcinek 1868: Anita odkryje prawdziwe problemy Kamila?! Ich rodzinie grozi wielkie niebezpieczeństwo! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim zaszła w ciążę i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1868 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1868 odcinku "M jak miłość" Anita będzie coraz bliżej poznania prawdy o niebezpieczeństwie, w jakie wpakował się Kamil. I to właściwie nie na swoje życzenie, bo nie można powiedzieć, że prawnik szukał kłopotów. One same go znalazły, a podejrzany Jabłoński uprzykrza mu życie. Nie chodzi tylko o jakieś nieporozumienie, z dania na dzień będzie jasne, że mężczyzna to nieobliczalny, cwany typ spod ciemnej gwiazdy.

Anita podsłucha rozmowę, której nie powinna słyszeć?

Sprawy w kancelarii Budzyńskiego, Wernera (Jacek Kopczyński), Zduńskiego (Marcin Mroczek) oraz Gryca nabiorą tempa. W biurze znów pojawi się klient Marczak (Michał Pietrzak), który jakiś czas temu zgłaszał się do prawników w sprawie Jabłońskiego i nie tylko. Kamil podsunął mu pewne papiery, mogące pomóc w sprawie. Jabłoński wybrał sobie Gryca na rywala, wroga, wziął go na celownik... Marczak w 1868 odcinku "M jak miłość" potwierdzi, że Jabłoński jeszcze nie skończył, nie powiedział ostatniego słowa.

Anita wejdzie do gabinetu akurat w momencie, by usłyszeć dziwną wymianę zdań. Szybko zrozumie, że partner coś ukrywa, że poprzednie sytuacje z pobiciem i podłożeniem pod dom przerażającej przesyłki wcale nie były takie "niewinne". Laskowska zrozumie, że to nie są żarty, a Kamil nie mówi jej prawdy.

Wypadek w 1868 odcinku "M jak miłość"

Kamil po rozmowie z Marczakiem w 1868 odcinku "M jak miłość" zda sobie sprawę, że jemu i jego bliskim naprawdę może grozić niebezpieczeństwo. Tego samego dnia Gryc rozmówi się nawet z Budzyńskim, który także przeszedł wiele w życiu i na niego też różni ludzie chcieli postawić zasadzkę.

Zdradzamy, że w 1868 odcinku "M jak miłość", po kilku godzinach od poważnej rozmowy Kamila z Marczakiem, dojdzie do niebezpiecznego wypadku... Jest się czego bać!