Barwy szczęścia, odcinek 3109: Mariusz w celi razem z Żyłką. Odnajdzie wspólny język ze sprawcą cierpień Bruna - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3109 - piątek, 17.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Mariusz dopiero od niedawna przebywa w areszcie, a już niemal wszyscy sąsiedzi – poza żoną martwego Szymańskiego (Jacek Grondowy) i Borowską (Dorota Piasecka), która znała jeszcze rodziców Karpiuka) – uznali go za winnego. W 3109 odcinku serialu "Barwy szczęścia" na bramie wjazdowej do jego budynków gospodarczych zawiśnie napis „Mordercy". Ludzie szybko ferują wyroki. Celina (Orina Krajewska) zorganizuje ochronę jego gospodarstwa.

W 3109 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz dostosuje się do kolegów z celi

Tymczasem w areszcie albo się dostosujesz albo zginiesz. W 3109 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mariusz będzie musiał zaadaptować się do nowej sytuacji. I to prędko, bo może się to dla niego źle skończyć. I Karpiuk pokaże, że potrafi się dostosować. Tym, że nie zamelduje strażnikowi o napaści Barańskiego, zyska jego szacunek. I nie tylko jego, także zimny bandyta Żyłka będzie miał dla niego uznanie.

W 3109 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz zyska w celi szacunek Żyłki i Barańskiego

W 3109 odcinku "Barw szczęścia" fatalna atmosfera w celi Mariusza zmieni się na lepsze.

- Nikt nie zaczął, nic się nie działo – powie Mariusz strażnikowi, który przyjdzie na inspekcję celi i zauważy obitą twarz Barańskiego.

- Drobna sprzeczka była – doda Barański.

- Spałem – Żyłka umyje ręce.

Po wyjściu strażnika Barański niezdarnie spróbuje nawiązać kontakt z Mariuszem:

- Co czytasz?

- Książkę. Co, zgoda? Koniec fajtu? - zaproponuje Karpiuk.

- OK. Ale ziomalami nie będziemy, gladiatorku – powie ze śmiechem Barański.

Wszyscy się uśmiechną do siebie – normalnie klimat jak w Święta… Jak długo potrwa ta doskonała komitywa…? Kiedy Mariusz dowie się, jakie przewiny ma na koncie Żyłka, który napadł na Bruna (Lesław Żurek) z zamiarem zabicia go?