Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3104: Cała wieś stanie przeciw Mariuszowi. Dla wszystkich to on jest mordercą Szymańskiego

W 3104. odcinku serialu "Barwy szczęścia" przekona się, jak krętymi ścieżkami chadza ludzka sympatia. Do tej pory był lubianym sąsiadem w swojej wsi. Ale sprawa z nielegalnym składowaniem śmieci nadszarpnęła jego wizerunek, a tajemnicze okoliczności śmierci Szymańskiego (Jacek Grondowy) jeszcze bardziej go popsuły. Nawet Kasia (Katarzyna Glinka) zmieni swoje nastawienie do niego…