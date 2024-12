Barwy szczęścia, odcinek 3107: Pierwsza duża sprawa Natalii po powrocie z Indii. Przegra ją i zamknie kancelarię?

"Barwy szczęścia" odcinek 3107 - środa, 15.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Dla Natalii to obecnie trudny, stresujący czas. Przede wszystkim z powodu Czarka. Widok syna narzeczonego nie jest łatwy do przełknięcia. Do tego zachowanie Józefiny, triumfującej z powodu tego, że ma u siebie w stadninie wnuka i jego matkę (Valeri Gouliaeva), którą trzyma w szachu wiktem, opierunkiem i opieką nad dzieckiem. Natalia chce mieć dobre relacje z Czarkiem, bo to syn Cezarego. A nawet z Sofią, jego matką. Najtrudniejsze jednak są jej układy z Rawiczową, która zupełnie jej nie akceptuje.

W 3107. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia podejmie się obrony Kasi

W 3107. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia zgłosi się na policję podejrzewając, że „zwierzę”, które potrąciła na leśnej drodze to jej sąsiad, Szymański (Jacek Grondowy). Taka jest gorzka prawda, że jej aresztowanie, choć dla Górki stanie się dramatycznym przeżyciem, dla Natalii będzie okazją do wzięcia pierwszej dużej sprawy po powrocie z Indii, co bardzo przyda się kancelarii. To Łukasz ją wynajmie, by broniła Kasię. Sprawa się jednak dodatkowo skomplikuje, kiedy ukochany Górki, Mariusz (Rafał Cieszyński) uzna, że weźmie winę na siebie. Jego rycerskość zaszkodzi im obojgu, bo jego zeznania nie potwierdzą świadectwa Kasi. Przez to oboje zostaną w areszcie, ponieważ zajdzie obawa mataczenia.

W 3107. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia zostanie adwokatką Kasi

W 3107. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia nie będzie mogła wyjść za kaucją, ani odpowiadać z wolnej stopy. Powie Natalii, że nie rozumie dlaczego, skoro sama się zgłosiła na policję. Natalia wszystko jej wyjaśni:

- Samochód poszedł natychmiast do warsztatu, Mariusz kłamał policjantom, do tego to wasze podwójne przyznanie się do winy... Prokuratura ma sporo wątpliwości.

Klientka Zwoleńskiej zacznie załamywać ręce nad zatrzymanym Mariuszem i Ksawerym, który jest sam. Natalia ją pocieszy, że ma przecież ojca, który może się nim zająć. Zwoleńska zda sobie sprawę, że nie będzie łatwo wybronić Kasię. Czy podoła wyzwaniu? Czy polegnie i będzie to początek końca kancelarii, której powodzenie opiera się na renomie?

