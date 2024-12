Barwy szczęścia, odcinek 3104: Mariusz z Łukaszem razem przeciw Kasi? Stawką będzie jej przyszłość

„Barwy szczęścia" odcinek 3104 - piątek, 10.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kasia będzie przekonana, że „zwierzę”, które potrąciła jadąc późnym wieczorem leśną drogą, to sąsiad Mariusza, Sadowski. Jego rower zostanie znaleziony w rowie na poboczu drogi przez inną sąsiadkę. Sadowski nie stronił od alkoholu i jeździł po pijanemu – cała wieś spodziewała się, że w końcu dojdzie do nieszczęścia.

W 3104. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia przerazi się słysząc wieści o sąsiedzie

W 3102. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia usłyszy, co dokładnie stało się Szymańskiemu. Wiadomo będzie tyle, że po pijanemu wjechał ponoć w lesie w drzewo i spadł z roweru. Potem jakoś się pozbierał i dotarł do domu z rozbitą głową. Następnego dnia, kiedy stracił przytomność, jego żona wezwała pogotowie. Niestety, zmarł w szpitalu po operacji.

W 3104. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia zdecyduje się zeznawać na policji

Przerażona Kasia będzie przekonana, że śmierć Szymańskiego to rezultat jej działania, że to ona potrąciła go owego feralnego wieczora. Poczucie winy będzie ją zżerać do tego stopnia, że postanowi zgłosić się na policję i powiedzieć, że sąsiad zmarł przez nią. Mariusz będzie się starał ją od tego odwieść. I nie tylko on – także Łukasz. Obydwaj sprzymierzą się, by przemówić jej do rozsądku – przecież nic nie przesądza o tym, że to Kasia zawiniła. Policja będzie mieć już mieć podejrzanego – Mariusza. Kodur (Oskar Stoczyński) wiąże go ze skandalem związanym ze składowaniem śmieci. Ponadto Szymański złożył przed śmiercią obciążające Karpiuka zeznania...