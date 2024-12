Barwy szczęścia, odcinek 3107: Celina nie pomoże Łukaszowi w opiece nad Ksawerym. Zostanie z tym sam

„Barwy szczęścia" odcinek 3107 - środa, 15.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Kiedy Łukasz zaproponował Celinie wspólne wakacje z nim i jego synem, Brońska odmówiła. Zapytała za to, jak to będzie z nimi po jego powrocie. Sadowski odpowiedział, że „normalnie” i że jeszcze się jej nie oświadcza. Nie była to zbyt fortunna odpowiedź. Chcąc zatrzeć złe wrażenie, Łukasz wrócił do tematu wspólnej przyszłości, ale Celina już nie chciała rozmawiać na ten temat. To, co spotka Kasię, nie polepszy relacji między nim a kochanką.

W 3107. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz będzie musiał zająć się Ksawerym

W 3107. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia będzie przebywać w areszcie po tym, jak sama zgłosi się na policję sądząc, że potrąciła na leśnej drodze nie zwierzę, a sąsiada. W tej sytuacji ktoś będzie musiał zająć się Ksawerym. Padnie na Łukasza, w końcu ojca chłopca. Sęk w tym, że Sadowski na co dzień poświęca się pracy ze swoją współpracowniczką i kochanką w jednym.

W 3107. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Celina nie zaproponuje Łukaszowi pomocy przy Ksawerym

W 3107. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz przekaże Celinie, że będzie musiała pracować w pojedynkę, dopóki sprawa żony się nie wyklaruje. Obieca jednak, że to, co będzie mógł zrobić zdalnie, zrobi z domu, kiedy syn zaśnie.

- Będzie dobrze, nie przejmuj się - Brońska go pocieszy, ale nie zaproponuje żadnej pomocy. To wycofanie się Celiny będzie dowodem na to, że jednak nie myśli o Łukaszu poważnie. Mogliby się przecież podzielić obowiązkami w pracy, pół na pół. Każde z nich mogłoby tyle samo czasu spędzić na pracy zdalnej, a drugie wtedy zajmować się Ksawerym… Co wyniknie z ich relacji? Czy ma ona w ogóle sens?

