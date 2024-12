Barwy szczęścia, odcinek 3098: Celina nie myśli poważnie o Łukaszu. Nie planuje z nim wspólnego życia

„Barwy szczęścia" odcinek 3098 - piątek, 20.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3098. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Celina dowie się od Łukasza, że on nie ma poważnych planów z nią związanych

U nas prawie zima i zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a w „Barwach szczęścia” wakacje tuż tuż i bohaterowie planują kanikułę. W 3098. odcinku serialu dołączy do nich także Łukasz, który zdecyduje, że w sierpniu poleci z Ksawerym do Hiszpanii. Niespodziewanie dla Celiny i nie konsultując tego z synem zaproponuje jej, by do nich dołączyła, by pojechali razem. Brońska, wbrew oczekiwaniom Sadowskiego, nie podskoczy do nieba ze szczęścia. Zacznie wybrzydzać, że są razem i w pracy i poza nią, i jeszcze mieliby spędzać razem wakacje…? To już chyba zbyt wiele… Łukasz pocałuje Celinę. Nie przestanie mieć nadziei, że ukochana jednak zgodzi się spędzić z nim wakacyjny czas. Brońska nieoczekiwanie zrobi się poważna i zapyta, co będzie z nimi po wakacjach. Łukasz odpowie, że wszystko będzie „normalnie”, jak zwykle. Detektywka stwierdzi na to, że nie jest jeszcze gotowa na wspólne życie z nim.

- Przecież ci się nie oświadczam - stwierdzi Łukasz.

- Uff, bo już się bałam - uśmiechnie się Celina.

W 3098. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz się zorientuje, że Celina nie myśli o ich wspólnej przyszłości

W 3098. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz przemyśli ich wcześniejszą rozmowę i zapyta Celinę, jak ona wyobrażałaby sobie ich wspólną przyszłość:

- Nie proszę cię o jakieś poważne deklaracje, ale nie ukrywam, że chciałbym wiedzieć, jak to z nami jest.

Niestety, okaże się, że Brońska nijak sobie ich razem nie wyobraża, nawet nie chce na ten temat rozmawiać...

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)