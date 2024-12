Barwy szczęścia, odcinek 3094: Sofia w sytuacji bez wyjścia. Jak długo jeszcze Józefina będzie ją trzymać w szachu?

Barwy szczęścia, odcinek 3093: Asia zupełnie rozczarowana Marysią. Już nie spróbuje się do niej zbliżyć

"Barwy szczęścia" odcinek 3094 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3094. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sofia wyzna Natalii cała prawdę o swoim mieszkaniu z Rawiczową

W 3094. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po ponagleniach Józefiny i konsultacji z Natalią Cezary z narzeczoną pojawią się w stadninie. Rawiczowa nie omieszka obdarzyć Zwoleńskiej kilkoma złośliwościami, niezadowolona z jej przyjazdu. W końcu, kiedy troje Rawiczów – matka, syn i wnuk - udadzą się na spacer, Sofia będzie miała chwilę czasu na rozmowę z Natalią. Wyzna jej, że nie akceptuje zachowania Józefiny – tego co robi i jak odzywa się do Zwoleńskiej. Natalia zapyta ją zatem wprost, zniecierpliwiona:

- Naprawdę? To co tu robisz? Dlaczego u niej mieszkasz, pracujesz i dajesz jej okazję do mieszania w naszym życiu?

Sofia powie jej całą prawdę – że zwyczajnie nie ma innego wyjścia. Praca w stadninie to jedyna, jaką ma, a Rawiczowa zapewnia jej i Czarkowi dach nad głową. Opieka nad dzieckiem pozwala jej na kontynuowanie studiów doktoranckich.

W 3094. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina będzie drwić z trudnej sytuacji Sofii

W 3094. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po rozmowie z Natalią Sofia poczuje tak duży przypływ niechęci do Józefiny, że zdobędzie się na postanowienie niebrania dłużej udziału w jej intrygach. Powie jej, że wrogość wobec Natalii odnosi odwrotny skutek, a największymi poszkodowanymi są Cezary i mały Czarek, którym trudno jest w takiej toksycznej sytuacji nawiązać zdrowe relacje. Rawiczowa zupełnie się nie zgodzi i wypomni, że tylko ona dba o relacje syna z jego wnukiem. I bez niej nie byłoby żadnych relacji, bo to ona odkryła prawdę o ojcostwie Cezarego i doprowadziła do ich kontaktu.

- Ja tak dłużej nie mogę... - Sofia poczuje, że znalazła się w potrzasku, w złotej klatce Józefiny.

- Tak? I co zrobisz? Pójdziesz z synem pod most? - Józefina okrutnie zadrwi z dziewczyny wiedząc, że nie ma ona teraz dokąd pójść. A więc szantaż doskonały! Przecież dla Sofii Czarek jest najważniejszy…

