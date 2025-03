Barwy szczęścia, odcinek 3169: Oświadczyny Huberta! Asia zgodzi się zostać jego żoną – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3169 - piątek, 11.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3169 odcinku „Barw szczęścia” Hubert zdecyduje się na kolejny krok w swoim związku z Asią! I po przeprowadzce do niego jego ukochanej i jej syna Emila (Artem Malaszczuk), w końcu postanowi się jej oświadczyć. Tym bardziej, że po rozwodzie z Klarą (Olga Jankowska) i jego była żona nie próżnowała i szybko zaszła w ciążę z kochankiem Jessem, czym w pierwszej chwili go dobiła. I nic dziwnego, gdyż jej efektem było to, że Marysia (Nina Szumowska) już wcale nie chciała do niego wracać.

W przeciwieństwie do Sokalskich, którzy wcale nie chcieli się od niego wyprowadzać i w efekcie tego finalnie u niego jednak zostali. Ale w 3169 odcinku „Barw szczęścia” już nie tylko jak współlokatorzy!

Hubert poprosi Asię o rękę w 3169 odcinku „Barw szczęścia”!

A wszystko przez to, że w 3169 odcinku „Barw szczęścia” Pyrka w końcu zdecyduje się zalegalizować swój związek z Sokalską i poprosić ją o rękę! I w tym celu przygotuje dla swojej ukochanej romantyczną kolację przy świecach, w trakcie której zadba o każdy szczegół, gdyż nie tylko pięknie ozdobi stół, ale i siebie, a przy okazji zadba i o odpowiednią atmosferę.

I tym w 3169 odcinku „Barw szczęścia” już mocno zaskoczy Asię, która po powrocie do domu dostrzeże nie tylko romantyczną niespodziankę, ale i elegancko ubranego Huberta z bukietem kwiatów w dłoni! I wówczas dopiero przeżyje ogromny szok, gdy Pyrka sięgnie jeszcze po pierścionek zaręczynowy i zapyta, czy zostanie jego żoną!

Sokalska przyjmie oświadczyny Pyrki w 3169 odcinku „Barw szczęścia”!

Oczywiście, w 3169 odcinku „Barw szczęścia” Hubert nie będzie mógł usłyszeć innej odpowiedzi jak „tak”! Szczęśliwa Asia przyjmie jego oświadczyny i od razu rzuci mu się w objęcia, gdyż wówczas spełni się jej największe marzenie, o którym marzyła już dawna.

Dlatego aż nie będzie mogła się nie zgodzić. I to nawet ze względu na Marysię, która wciąż nie będzie w stanie zaakceptować jej i jej syna. Ale w tym momencie w 3169 odcinku „Barw szczęścia” to akurat nie będzie miało żadnego znaczenia, gdyż Sokalska w końcu spojrzy na siebie, a nie innych i zgodzi się wyjść za mąż za Pyrkę!