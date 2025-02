Barwy szczęścia, odcinek 3137: Ta ciąża dobije Huberta! Ze względu na nowe dziecko Marysia zostanie z Klarą w USA - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3137 - środa, 26.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Jak grom z jasnego nieba w 3137 odcinku "Barw szczęścia" spadnie na Huberta nowina o ciąży Klary! Podczas pobytu Marysi w Ameryce była żona Pyrki najpierw przekaże córce, że będzie miała rodzeństwo, a potem zadzwoni do niego, by uprzedzić, że znów zostanie matką. Z kim Klara będzie w ciąży? Ojcem dziecka okaże się jej obecny kochanek, Jessie, którego Marysia zdążyła już bardzo polubić.

Ciąża Klary zniszczy plany Huberta i Asi w 3137 odcinku "Barw szczęścia"

W 3137 odcinku "Barw szczęścia" Huberta dobije ciąża Klary i nie zdoła tego ukryć przed Asią. Po tym, co usłyszy od byłej żony poczuje, jakby wszystkie jego plany na przyszłość z Asią legły w gruzach. Po wyjeździe Marysi do Ameryki łudził się, że jego córka kiedyś zaakceptuje ich związek, że on i Asia stworzą prawdziwą rodzinę, że może Klara przekona ją do Sokalskiej.

Jednak ciąża Klary sprawi, że w 3137 odcinku "Barw szczęścia" Marysia postanowi zostać z matką w USA, żeby towarzyszyć jej aż do narodzin dziecka. Córka Pyrków będzie szczęśliwa z przyjścia na świat rodzeństwa - brata lub siostry. Załamany Hubert nie zdoła nic zrobić, by przekonać Marysię, że jej miejsce jest z nim, w rodzinnym domu w Polsce.

W 3137 odcinku "Barw szczęścia" Hubert pozwoli Marysi zostać z ciężarną Klarą w USA?

Ze względu na ciężarną Klarę w 3137 odcinku "Barw szczęścia" Hubert nie ośmieli się sprzeciwić się pobytowi Marysi u matki. Nie będzie też wchodziła żadna wojna z byłą żonę o córkę. Oczywiście nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo teraz Asia będzie mogła zostać z Hubertem w domu przy Zacisznej, nie obawiając się jak na jej zareaguje Marysia.

Barwy szczęścia. Henryk na wolności! Oliwka wpadnie w szał na widok oprawcy Madzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.