Barwy szczęścia. Nowa rodzina Huberta i Asi już bez Marysi. Nie wróci już od Klary z USA? - ZDJĘCIA

Gdzie jest Marysia z "Barw szczęścia"? Córka Huberta wyjechała do Klary. Na zawsze?

Pożegnanie Marysi z Hubertem i ciocią Agatą (Natalia Zambrzycka) nastąpiło w 3100 odcinku "Barw szczęścia", który widzowie obejrzeli w piątek, 3.01.2025. W serialowej rzeczywistości zaczynały się wtedy wakacje i Marysia wyjechała do Klary do Stanów Zjednoczonych, by spędzić z matką całe lato w Los Angeles. Hubert mocno wtedy przeżywał fakt, że tak długo nie zobaczy córki, że Marysia może już do niego nie wróci.

Obawy Pyrki potwierdziły się w 3118 odcinku "Barw szczęścia", gdy Marysia uprzedziła ojca, że chce zostać z Klarą na dłużej w Ameryce. Tyle tylko, że była żona Huberta nic nie wiedziała o planach ich córki. W tej sytuacji Pyrka postawił sprawę jasno - Klara musi wybić Marysi z głowy przeprowadzkę na stałe do USA!

Marysia nie wróci do Huberta w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"

Czy jednak w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Marysia nie postawi na swoim? Od dużego czasu 8-letnia dziewczynka steruje życiem Huberta, nie pozwalając mu na założenie prawdziwej rodziny z Asią, na to, żeby ukochana ojca i jej syn Emil na stałe zamieszkali w domu przy Zacisznej.

Dowodem na to, że Marysia zostanie z Klarą są kręcone właśnie odcinki "Barw szczęścia", które widzowie zobaczą dopiero w finale tego sezonu przed przerwą wakacyjną. Hubert, Asia i Emil nareszcie będą razem, ciesząc się szczęściem i rodzinną sielanką, której mała Pyrka już nie zakłóci.

"Rodzinka🤞🏻☺️☘️ Ciekawi jesteście naszych dalszych losów? Jakieś pomysły co się będzie działo ?🫶🏻💫" - napisała tajemniczo Anna Gzyra pod zdjęciem z planu "Barw szczęścia", na co serialowa Marysia od razu odpowiedziała.

"Tęsknię" - zamieściła komentarz Nina Szumowska. "My też tęsknimy Myszko🔥🔥❤️" - zapewnił ekranową córkę Marek Molak. Chociaż faktem jest, że bez Marysi życie Huberta i Asi będzie się toczyło dużo spokojniej.