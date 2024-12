Barwy szczęścia, odcinek 3100: Pożegnanie Marysi! Córka Huberta wyleci do Klary i już nie wróci? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3100 - piątek, 3.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3100 odcinku "Barw szczęścia" Agata (Natalia Zambrzycka) i Hubert pożegnają Marysię, która będzie miała wylecieć aż na miesiąc wakacji do Klary do USA! Tyle tylko, że niepewnym pozostanie to, czy Pyrka jeszcze w ogóle wróci! A to dlatego, że tuż przed wylotem dziewczynka odkryje plany Sokalskich i wcale nie będzie z nich zadowolona! Zdradzamy, że Marysia podsłucha rozmowę Asi i Emila, z której jasno wyniknie, że będą chcieli oni wrócić do ich domu, co jej zdecydowanie się nie spodoba! A już tym bardziej, gdy Hubert stanie w ich obronie! Wówczas młoda Pyrka zyska pewność, że Emil chce jej odebrać ojca, a Asia zająć miejsce Klary! Oczywiście, dziewczynka postanowi do tego nie dopuścić i w ramach zemsty zniszczy Sokalskiemu gitarę, ale to nic nie da, gdyż niespodziewanie wstawi się za nią jego matka! Dlatego w 3100 odcinku "Barw szczęścia" Marysia sama będzie chciała jak najszybciej wyjechać!

Hubert będzie się bał, że Klara znów zabierze mu Marysię w 3100 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że już w 3093 odcinku "Barw szczęścia" Marysia sama zacznie przekonywać Klarę, aby pozwoliła jej zostać w USA na stałe! Wszystko przez to, że przez Sokalskich już nie będzie chciała zostawać w Polsce. Do tego stopnia, że będzie chciała nawet lecieć do matki szybciej niż miała, ale ostatecznie i tak będzie musiała poczekać do 3100 odcinka "Barw szczęścia". Ale ten czas wcale nie sprawi, że Hubert będzie spokojniejszy! A wręcz przeciwnie, gdyż zacznie poważnie się martwić, czy jego była żona znów nie wykorzysta tego przeciwko jemu i faktycznie zatrzyma ich córkę u siebie. Tym bardziej, że i ona sama będzie tego chciała, przez co on będzie na straconej pozycji!

Co zrobi Pyrka w 3100 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale czy w 3100 odcinku "Barw szczęścia" Klara faktycznie się do tego posunie? Tym bardziej, że przecież w USA będzie układać sobie nowe życie z kochankiem Jessem. Czy zatem będzie chciała wprowadzać do niego rewolucję? A może pokieruje się dobrem córki i rzeczywiście pozwoli jej u siebie zostać? Czy w 3100 odcinku "Barw szczęścia" Hubert straci córkę, a Marysia już nie wróci z USA? Tego dowiemy się już niebawem!