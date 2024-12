Barwy szczęścia, odcinek 3091: Marysia wreszcie przekona się do Asi, ale Emil wszystko zepsuje - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3091 - środa, 11.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3091 odcinku "Barw szczęścia" Agata niespodziewanie wyjedzie na delegację, przez co Hubert nie będzie miał, z kim zostawić córki. Tym bardziej, że tego dnia sam będzie miał nockę w pracy i niestety nie będzie już miał, jak się zamienić, gdyż jak podaje swiatseriali.interia.pl każdy ze znajomych będzie miał już plany. A siostra także nie będzie mogła odwołać swojego wyjazdu, tym bardziej, że już wcześniej zdoła podpaść szefostwu. I wówczas Pyrka znajdzie się w kropce, ale wtedy w 3091 odcinku "Barw szczęścia" z pomocą jak zawsze przyjdzie mu Asia!

- Przepraszam, nie mogę teraz rozmawiać, mamy tu mały pożar do ugaszenia - powie Hubert, gdy odbierze telefon od Asi.

- Powiedz chociaż, co się pali - poprosi Sokalska, a gdy usłyszy, że nie ma komu zostać z Marysią, to sama zgłosi się na ochotnika - Wpadniemy do was z Emilem. Pytanie tylko, co na to sama zainteresowana?

Marysia usłyszy szokujące plany Emila w 3091 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3091 odcinku "Barw szczęścia" Marysia nie będzie miała nic przeciwko temu, aby zostać z Asią i Emilem i spędzić z nimi nie tylko wieczór, ale także i noc. Tym bardziej, że w końcu przekona się do nowej wybranki ojca, dzięki której pozyska upragniony telefon. Młoda Pyrka będzie doskonale bawić się z Sokalskimi, ale niestety tylko do czasu! W 3091 odcinku "Barw szczęścia" zmęczona Marysia już będzie szykować się do snu, gdy przypadkiem usłyszy fragment rozmowy Emila z matką, po którym jej nastawienie do Sokalskich diametralnie się zmieni, a ona znów stanie się wobec nic wroga!

- Wrócimy tu kiedyś na stałe? Ty kochasz Huberta, on kocha ciebie... Bez sensu tak ciągle być osobno - spyta matkę Emil.

Córka Huberta znów zacznie nienawidzić Sokalskich w 3091 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że następnego dnia już z samego rana w 3091 odcinku "Barw szczęścia" oświadczy Hubertowi, że chce jak najszybciej lecieć na wakacje do Klary (Olga Jankowska) do USA, przy czym wbije szpilę Emilowi! Marysia da mu jasno do zrozumienia, że będzie mieć o wiele lepsze wakacje od niego, a gdy Pyrka stanie w obronie chłopaka, to jego córka otwarcie go zaatakuje!

- Chcesz mi zabrać tatę? - zarzuci mu Marysia, po czym sama sobie odpowie - Wiedziałam, że tak będzie!

W tym momencie w 3091 odcinku "Barw szczęścia" wzburzona Marysia wykrzyczy Asi i Emilowi prosto w twarz, że nie chce ich w swoim domu! I tyle będzie z jej akceptacji Sokalskiej, o którą ukochana Huberta tak długo się starała...