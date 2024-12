Barwy szczęścia, odcinek 3097: Awans Ignacego rozzłości Agatę! Pozazdrości mu zawodowych sukcesów

"Barwy szczęścia" odcinek 3097 - czwartek, 19.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Ignacy w 3097 odcinku serialu "Barwy szczęścia" z entuzjazmem przyjmie wiadomość o awansie w firmie. Nowe obowiązki i wyższe stanowisko dodadzą mu pewności siebie, co zauważy również Agata. Jednak zamiast radości z sukcesu partnera, Pyrka zacznie odczuwać zazdrość i niepokój o przyszłość ich związku…

Ignacy na fali sukcesu w 3097 odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Agata w cieniu Ignacego w 3097 odcinku „Barw szczęścia”! Zazdrość zniszczy ich miłość?

W 3097 odcinku serialu "Barwy szczęścia" napięcie między Agatą a Ignacym osiągnie punkt kulminacyjny. Brak komunikacji i narastające nieporozumienia mogą doprowadzić do poważnego kryzysu w ich relacji. Czy Agata przezwycięży swoje obawy i zacznie wspierać partnera? Czy Ignacy dostrzeże uczucia Agaty i postara się naprawić sytuację? Ich związek stanie przed poważną próbą!