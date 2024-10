Barwy szczęścia, odcinek 3060: Agata już nie uwierzy Ignacemu! Tak długo ją oszukiwał, że to będzie koniec? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3060 - poniedziałek, 28.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Agata i Ignacy rozstaną się w 3060 odcinku "Barw szczęścia"? Od dłuższego czasu Kieliszewski okłamywał ukochaną w sprawie tego, co się dzieje w pracy. Kręcił coś, że nie podoba mu się atmosfera w firmie, że źle się czuje wśród współpracowników. Chciał odejść, ale Agata uprzedziła go, że nie zamierza go utrzymywać. Między parą nie raz dochodziło do ostrych rozmów o pracy! Dlatego Kieliszewski ukrył przed partnerką, że rzucił pracę. A kiedy zaczął wmawiać jej, że jeździ na "służbowe wyjazdy", Agata doszła do wniosku, że Ignacy ją zdradza!

Agata w 3060 odcinku "Barw szczęścia" odkryje kłamstwa Ignacego

W 3060 odcinku "Barw szczęścia" Agata odkryje, że Ignacy odszedł z pracy, bo padł ofiarą molestowania ze strony szefowej. Gdy jej ukochany wyzna prawdę, Pyrka nie do końca jednak odzyska do niego zaufanie. Uzna, że skoro oszukiwał ją w tak ważnej sprawie, to będzie robił to już zawsze.

Barwy szczęścia. Kłamstwa Ignacego wyjdą na jaw! Agata znajdzie dowód zdrady Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ignacy w 3060 odcinku "Barw szczęścia" przyzna się Agacie, że był molestowany

- Nie miałem żadnego romansu! Nie miałem świadków, że szefowa mnie molestuje - wyjaśni Ignacy, który w 3060 odcinku "Barw szczęścia" nawet nie dopuści do myśli rozstania z Agatą. - Dlaczego nic nie powiedziałeś? - zapyta Pyrka, zraniona serią kłamstw ukochanego.

- Bo się wstydziłem. Czułem się upokorzony…

- Ale dlaczego mnie potem tak długo oszukiwałeś?! Nie ufałeś mi? Że bym cię zrozumiała i starała się pomóc?

- Nie wiem… Męska duma! Ale wiem, że źle zrobiłem. To był pierwszy i ostatni raz! Nigdy więcej cię nie okłamię…

- Tylko jak ja mam ci teraz uwierzyć, Ignacy? Zaufanie to jest taka rzecz, którą stracić, ale potem bardzo trudno odbudować... - Agata w 3060 odcinku "Barw szczęścia" nie pozostawi Ignacemu żadnych złudzeń. Ich związek nie przetrwa, jeśli Kieliszewski kolejny raz dopuści się kłamstwa. Nie będzie w stanie znów w pełni mu zaufać.