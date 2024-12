Barwy szczęścia, odcinek 3085: Agata narazi się w pracy. Odkryje spisek - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3085 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Agata wścieknie się w 3085 odcinku "Barw szczęścia". Odkryje, że w firmie dzieją się coraz dziwniejsze rzeczy. Praca jest dla Pyrki bardzo ważna, a samorozwój kluczowy. Niestety nie lubi nieuczciwości i przekrętów, które często zdarzają się w branży. Kiedy zauważy niepokojące zmiany w firmie, natychmiast postanowi zadzwonić i to wyjaśnić.

- Zobacz, to jest etykieta naszego nowego suplementu i tego składnika w ogóle nie powinno tutaj być! - Agata zwróci się do Huberta (Marek Molak). - To jest błąd, a to jest właśnie w drukarni - zdenerwuje się Pyrka. Postanowi sama wyjaśnić sprawę i udać się do drukarni osobiście.

Ostry konflikt Agaty z szefową

W 3085 odcinku "Barw szczęścia" Agata spotka się twarzą w twarz ze wściekłą szefową. Wyjdzie na jaw, że Cichecka (Izabella Bukowska-Chądzyńska) wie doskonale o dziwnym składniku suplementu, więc wstrzymanie działań drukarni odbierze za samowolkę.

- Co pani wyprawia? - zapyta ostro przełożona.

- Ratuję nas przed wielką stratą. Ten projekt trzeba natychmiast poprawić.

- Ten projekt jest od dawna zatwierdzony przez wszystkich świętych w naszej firmie.

- To w takim razie wszyscy święci nie zauważyli błędu w składnie. Ja też zauważyłam w ostatniej chwili. (...) W tych daniach jest składnik, którego nie powinno być.

- Powinien być i jest, pani Agato. Zwyczajnie... zmieniliśmy recepturę. Proszę natychmiast odkręcić całe to zamieszanie i na przyszłość nie wykonywać podobnych działań bez konsultacji ze mną - Cichecka da do zrozumienia, że wszystko ma pod kontrolą, a dziwny składnik faktycznie ma znaleźć się w produkcji. Agata zrozumie, że właśnie trafiła na spisek w firmie. To dopiero początek.

Nowy wróg Agaty w "Barwach szczęścia"?

Zdradzamy, że Agacie nie bardzo spodoba się podejście szefowej do pracy. Odkryje, że kobieta nie bardzo przejmuje się etyką i moralnością. Nie da dobie wmówić, że niektóre składniki nie powinny znaleźć się w produkcji i jest to oszustwo wobec klientów. Cichecka ma na ten temat odmienne zdanie. Wygląda na to, że szykuje się większy konflikt w firmie Pyrki.