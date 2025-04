Na sygnale, odcinek 704: Tak umrze Kuba. Nowy i Benio do końca będą walczyli o życie Kuby - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 704 - środa, 9.04.2025, o godz. 21.55 w TVP2

Śmierć Kuby na służbie nastąpi w 704 odcinku "Na sygnale", gdy jego serce przestanie bić, ale wszyscy przyjaciele Szczęsnego z bazy ratowników w Leśnej Górze będą liczyli na cud, na to, że Kuba przeżyje. Niestety rokowania okażą się tragiczne. Kuba zatruje się tlenkiem węgla w śmiertelnym stężeniu 2500, wystąpi u niego nagłe zatrzymanie krążenia (NZK), a po tym jak zatrzyma się jego serce nadzieja będzie gasła z każdą chwilą.

Walka o życie Kuby w 704 odcinku "Na sygnale". Serce Kuby przestanie bić i nie odzyska przytomności

Kuba straci przytomność już w chwili, gdy w 704 odcinku "Na sygnale" przekaże dziecko, kolejną z ofiar zaczadzenia, strażakowi. Kolejny ze strażaków wyniesie bezwładnego Szczęsnego, którego Benio od razu zacznie reanimować. I od razu wezwie następny zespół do pomocy. Kiedy na miejsce przyjedzie Nowy z przerażaniem odkryje, że jego najlepszy przyjaciel jest o krok od śmierci.

- Kuba?! Co tu się stało? Kuba! Nie rób mi tego! Benio! Co tu się stało?! - krzyknie do Vicka zdruzgotany Nowy. - Zaintubuj dziecko, ja przejmę Kubę! - wyda mu polecenie Benio, który będzie robił wszystko, co w jego mocy, by serce Kuby znów zaczęło bić.

- Zrób coś! - wrzask Nowego popchnie Benia do desperackich działań, ale serce nie podejmie pracy. Przez 20 minut! Kuba umrze, chociaż nikt nie powie tego głośno...

Kuba w stanie krytycznym trafi w 704 odcinku "Na sygnale" do szpitala w Leśnej Górze

Po przewiezieniu Kuby do szpitala w Leśnej Górze w 704 odcinku "Na sygnale" Benio przekaże Wiktorowi (Wojciech Kuliński) druzgocącą diagnozę. - NZK w mechanizmie asystolii! Do tej pory dostał już 6 adrenalin i 1000 PWE, 80 ml natrium bicarbonicum, ale wciąż nie udało mi się przywrócić krążenia!

- Jak długo trwał masaż serca? - zapyta Wiktor.

- W sumie 20 minut - po tych słowach dla Banacha stanie się jasne, że Kuba już nie żyje. Zapyta jeszcze tylko Nowego o stężenie tlenku węgla w budynku. - W piwnicy przy piecu zmierzyli 2500... - odpowie zapłakany przyjaciel Kuby.

Nieprzytomny Kuba w 704 odcinku "Na sygnale" trafi na SOR, podłączony do płuco-serca, bo krążenie wciąż nie wróci, badania wykażą brak jakiejkolwiek aktywności serca. Wszyscy będą walczyć o Kubę, ale nic więcej nie da się zrobić.