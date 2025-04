M jak miłość, odcinek 1864: Zduńscy też znikną w Australii, tak jak reszta rodziny? Zaplanują wyjazd - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1864 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1864 odcinku "M jak miłość" Piotrek zacznie snuć plany o wyjeździe aż do Australii! Przypomnijmy, że to dość popularny kierunek w rodzinie Mostowiaków, ponieważ Marek z Ewą przenieśli się tam lata temu, ale nie tylko oni. W pewnym momencie swojego życia także Ula z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński) przebywali za granicą. Tak samo jak Natalka (Dominika Suchecka), która postanowiła wrócić do Grabiny na stałe. Niemniej jednak, sporo postaci z "M jak miłość" "wylądowało" na Antypodach. Czy to możliwe, że w przypadku rodziny Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka będzie podobnie?

Piotrek wspomni o wyjeździe w 1864 odcinku "M jak miłość"

W 1864 odcinku "M jak miłość" Marysia zajrzy do Zduńskich na Deszczową i wspomni o rozmowie z bratem. Chociaż Marek z Ewą nie pojawiają się w Polsce, czasem ktoś o nich wspomina.

- (...) No i Marek powiedział mi, że w Australii są upały - zrelacjonuje Rogowska Kindze. - Jak ja mu zazdroszczę upałów, mam dosyć tego zimna! - uzna żona Artura (Robert Moskwa).

- Ja też! - od razu przytaknie Kinga. - Ja chcę do Australii! - doda Zduńska w kierunku męża.

- Ja też! - od razu dołączy się Marysia.

- Dobra, słuchajcie. Mówicie, macie. W przyszłym roku na ferie lecimy do Australii - prawnik zaproponuje ukochanej wyjazd. Co prawda nie chodzi o przeniesienie się do Australii na stałe, ale wypad w okresie ferii. Kinga szybko sprowadzi męża na ziemię.

Kinga szybko sprowadzi męża na ziemię

- Mhm... Już to widzę, sześć biletów lotniczych! - szybko zauważy Zduńska. Nie jest tajemnicą, że bilety lotnicze na tak daleki kierunek kosztują niemałe pieniądza, a rodzinka Zduńskich jest liczna.

- Siedem, bo ja też lecę - dorzuci "trzy grosze" Marysia.

- Siedem! Co na bank chcesz napaść? - zapyta Kinga Piotrka w 1864 odcinku "M jak miłość" i chyba stanie się jasne, że póki co raczej nie ma mowy o tak licznym wyjeździe do Marka i Ewy. Zduńscy zostaną na Deszczowej.