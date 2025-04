M jak miłość, odcinek 1865: Martyna i Jakub będą razem? Dzięki niej pogodzi się z odejściem Kasi i przetrwa najgorsze - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Jakub nie przestanie kochać Kasi, lecz złamane serce w 1865 odcinku "M jak miłość" wpędzi go w mroczną otchłań kryzysu. Cały czas będzie próbował uciec od myśli o Kasi, a gdy zobaczy żonę w objęciach Mariusza przed szpitalem, kompletnie się załamie. Od razu ruszy do leśniczówki Martyny w Kampinosie, gdzie sięgnie po alkohol, jednocześnie odcinając się od całego świata, wszystkich bliskich osób.

Martyna uratuje Jakuba przed zgubnym nałogiem w 1865 odcinku "M jak miłość"

Martyna w 1865 odcinku "M jak miłość" będzie jedyną osobą, którą Karski do siebie dopuści. Widząc go zupełnie pijanego lekarka-alkoholiczka przypomni sobie najgorsze momenty po śmierci męża, gdy piła, by nie czuć bólu po tak ogromnej stracie. Postanowi ratować Jakuba, żeby nie skończył tak jak ona - uzależniony od alkoholu, pogrążony w nałogu, który zdominuje jego życie.

- To nie jest dobre rozwiązanie. Potem będzie tylko gorzej. Nie popełniaj mojego błędu, dobrze... - powie Jakubowi zaniepokojona jego stanem Martyna.

- Martyna widzi w jakim kryzysie jest Jakub. Wyciąga do niego pomocną dłoń. Próbuje go postawić na nogi. Martyna zdaje sobie sprawę z tego, jak nisko człowiek może się stoczyć - powiedział Krzysztof Kwiatkowski w "Kulisach serialu M jak miłość". - Jakub jest mężczyzną, który nie epatuje cierpieniem, więc się chowa w swojej skorupie. Myślę, że to nie było planowane ze strony Martyny, żeby podjąć się świadomie ratowania Jakuba. To się samo dzieje. To są schematy, która ona dobrze zna. Jak czasami ciężko żyć z bólem i co się robi wtedy, żeby nie czuć... Martyna jest ostatnia od wydawania wyroków. Sama wie, jak życie potrafi zaskoczyć. Jak to co stałe i pewne, w jeden moment może się rozsypać jak domek z kart. Jakub jest takim typem, że mimo tego, że czuje ból tak mocno, to tak kocha tą kobietę, że zależy mu na jej szczęściu - wyjaśniła motywy działania swojej bohaterki Magdalena Turczeniewicz.

Martyna i Jakub coraz bliżej w 1865 odcinku "M jak miłość"

Dzięki Martynie w 1865 odcinku "M jak miłość" Jakub odstawi butelkę. By otrzeźwiał Wysocka zabierze go na długi spacer. Ten wieczór spędzą razem w leśniczówce i to będzie zapowiedź tego, że ta znajomość rozwinie się jeszcze bardziej. Niewykluczone, że to Martyna zastąpi Kasię w sercu Jakuba, że uczucie, które ich połączy pomoże im na nowo odzyskać wiarę w szczęśliwą miłość.