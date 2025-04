Barwy szczęścia, odcinek 3167: Wiktor zacznie śledzić Henryka! Uratuje ofiarę ojca w ostatniej chwili - ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3167 - środa, 09.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk nie przestanie szukać młodych, łatwowiernych dziewczyn, które z łatwością omami swoim urokiem i fałszywym czarem. Tym razem jego wybór padnie na Lindę, dziewczynę, która dopiero co poznała go przypadkiem, ale szybko ulegnie jego manipulacjom. Henryk zaprosi ją na randkę do eleganckiej restauracji i będzie tak czarujący, że Linda zacznie mu ufać, a nawet pojawi się w niej myśl, że może być to mężczyzna, z którym spędzi intrygującą noc...

Henryk w 3167 odcinku "Barw szczęścia" upoluje kolejną ofiarę

Linda nie będzie miała pojęcia, że już wiele kobiet przeżyło piekło z rąk tego człowieka. Henryk będzie udawał gentlemana, kupi wino, będzie opowiadał romantyczne bzdury, a jego uśmiech będzie jak z reklamy. Wszystko po to, by zaciągnąć ją do łóżka. W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Linda nie będzie jeszcze wiedziała, że to właśnie teraz zacznie balansować na granicy niebezpieczeństwa.

Wiktor ostrzeże Lindę w 3167 odcinku "Barw szczęścia", a jego ojciec dostanie szału!

W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do przełomowej sceny, gdy Wiktor zorientuje się, że jego ojciec znów poluje na młode dziewczyny. Będzie przez cały czas śledził Henryka, podejrzewając, że może znów próbować skrzywdzić kolejną niewinną osobę. I nie pomyli się ani trochę. Gdy Wiktor zobaczy ojca w objęciach młodej panny, nie będzie czekał ani chwili. Podejdzie do Lindy i bez ogródek powie, kim naprawdę jest Henryk. Dziewczyna w pierwszej chwili będzie w szoku. Myślała, że spotkała romantycznego, dojrzałego faceta, a usłyszy, że ma do czynienia z potencjalnym gwałcicielem.

W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" usłyszy o gwałtach, o traumie innych kobiet, które miały mniej szczęścia niż ona. Wiktor spojrzy jej w oczy i powie: "Uciekaj. Zanim będzie za późno." Henryk nie będzie w stanie powstrzymać wybuchu. Zdemaskowany przez własnego syna, straci panowanie nad sobą.