Barwy szczęścia, odcinek 3167: Henryk zaatakuje następną kobietę! Wiktor śledząc ojca odkryje prawdę

"Barwy szczęścia" odcinek 3167 - środa, 09.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Henryk w 3167 odcinku "Barw szczęścia" nie zmieni swoich zwyczajów i znów znajdzie nową ofiarę! Tym razem jego uwaga skupi się na Lindzie - młodej, ufnej kobiecie, która nie będzie podejrzewać, że ma do czynienia z niebezpiecznym człowiekiem. Zdradzamy, że Kępski, jak zwykle, zacznie od czułych gestów, miłych słów i budowania zaufania. Będzie udawał opiekuńczego mężczyznę, który pragnie jedynie towarzystwa i szczerej rozmowy.

Henryk w 3167 odcinku "Barw szczęścia" zaatakuje kolejną kobietę!

Jednak w 3167 odcinku "Barw szczęścia" szybko okaże się, że to tylko zasłona dymna. Henryk, gdy poczuje, że ma nad Lindą kontrolę, zacznie działać agresywniej. Jego prawdziwe intencje wyjdą na jaw, a sytuacja stanie się naprawdę niebezpieczna. Kobieta znajdzie się w potrzasku, nie wiedząc, jak uciec z tej chorej relacji. Czy w porę zorientuje się, że powinna się ratować? A może Henryk znów posunie się o krok za daleko?

Wiktor w 3167 odcinku "Barw szczęścia" uratuje Lindę i powstrzyma ojca oprawcę!

Wiktor w 3167 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mógł już dłużej patrzeć na to, jak Henryk krzywdzi kolejne kobiety. Jego instynkt podpowie mu, że ojciec znów knuje coś złego, dlatego postanowi go śledzić. To, co odkryje, wstrząśnie nim do głębi... Henryk osaczy Lindę i zacznie stosować psychologiczne sztuczki. Młody Kępski, widząc zagrożenie, podejmie decyzję o interwencji.

Nie będzie to jednak łatwe zadanie! W 3167 odcinku "Barw szczęścia" Henryk nie pozwoli sobie na to, by ktoś pokrzyżował mu plany. Z Wiktorem stanie do konfrontacji, a emocje sięgną zenitu! Czy syn będzie w stanie powstrzymać ojca przed kolejnym atakiem? A może to Henryk postanowi raz na zawsze zamknąć usta Wiktorowi i pozbyć się go na dobre? Przekonamy się już niebawem!