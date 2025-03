Barwy szczęścia, odcinek 3167: Rozwód Henryka i Wandy stanie się faktem! Matka Tomasza oficjalnie odetnie się od zboczonego męża

"Barwy szczęścia" odcinek 3167 - środa, 09.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wanda przez długi czas wahała się, czy zerwać z Henrykiem raz na zawsze. W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" jednak nie będzie już miejsca na wątpliwości. Kobieta zrozumie, że to, co przeszła, to było jedno wielkie piekło. Niewierny mąż nie tylko ją oszukiwał, ale również igrał z jej zdrowiem psychicznym i reputacją! Po tym, jak Wanda dowie się o kolejnych zdradach Henryka, uzna, że dłużej nie ma na co czekać. Zdecyduje się działać błyskawicznie i poprosi syna, by pomógł jej w skontaktowaniu się z Natalią (Maria Dejmek), prawniczką, która pomoże jej w załatwieniu wszelkich formalności.

W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wanda nie tylko wystąpi o rozwód, ale również zapowie, że już nie chce mieć nic wspólnego z nazwiskiem, które przypomina jej o największym koszmarze jej życia.

Wanda w 3167 odcinku "Barw szczęścia" zażąda rozwodu z Henrykiem!

W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wanda nie będzie już dłużej znosić upokorzeń ze strony męża i zdecyduje się na rozwód i zmianę nazwiska. Po latach cierpień i upokorzeń, jakie zafundował jej mąż, nie widzi innego wyjścia niż rozwód. Decyzja ta nie będzie łatwa, ale konieczna dla jej własnego dobra i spokoju ducha. Wanda zdobędzie się na odwagę, by stanąć na własnych nogach i zacząć życie na nowo, z dala od toksycznego partnera.

Henryk nie odpuści! W 3167 odcinku "Barw szczęścia" znajdzie sobie kolejną ofiarę

Podczas gdy Wanda będzie walczyć o odzyskanie godności, Henryk nie zamierza nawet na chwilę się zatrzymać. W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" mężczyzna, zamiast przejąć się tym, że żona chce od niego uciec, po raz kolejny zacznie uwodzić młodą kobietę. Tym razem w jego sidła wpadnie Linda, niczego nieświadoma dziewczyna, która stanie się jego nowym celem.

W 3167 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor (Grzegorz Kestranek) odkryje, że ojciec bez skrupułów obnosi się ze swoją nową "zdobyczą". Wściekły syn Grażyny (Kinga Suchan) nie będzie mógł na to patrzeć i podejmie decyzję, by działać. Postanowi zacząć śledzić Henryka i udowodnić, że ten człowiek nie zasługuje na bezkarność!

