Barwy szczęścia, odcinek 3156: Wanda znowu ulegnie Henrykowi? Będzie ją zamęczał, by do niego wróciła

„Barwy szczęścia" odcinek 3156 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" Wanda powinna być dumna ze swojego syna. Tomasz będzie dla niej miał wiele zrozumienia i współczucia. Będzie zdania, że matka jest taką samą ofiarą ojca, jak inne kobiety, które wykorzystał.

Wanda odejdzie od Henryka w 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Wanda zostawi wreszcie Henryka w 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia". Zdobędzie się w końcu na odwagę, choć dopiero po wielu latach tuszowania jego zdrad i wykroczeń seksualnych. Zostanie bez dachu nad głową, ale Tomek nie odwróci się od matki i zaprosi ją do siebie. Niestety, spowoduje to pogłębienie się konfliktu między nim a Oliwką. Najpierw nie zgodził się na jednoznaczne opowiedzenie się po stronie Madzi (Natalia Sierzputowska), a teraz ona musi znosić pod jednym dachem żonę oprawcy jej przyjaciółki...

W 3156. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk będzie nakłaniał Wandę do powrotu

W 3156. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor (Grzegorz Kestranek) zacznie podejrzewać, że nie Tomasz jest jego ojcem, ale znienawidzony Henryk. Zażąda od ojca zgody na test DNA. Ojca, który nie potępił babci, co dla młodego Kępskiego jest nie do pomyślenia. Wanda będzie mieszkać teraz u Tomasza, ale Henryk się z tym nie pogodzi. Nie z miłości do niej, ale z potrzeby utrzymania pozorów będzie ją nakłaniał do powrotu. Będzie chciał, by wróciła i dalej mu gotowała, prała i organizowała życie. Tak, by inni wierzyli w to, że jest niewinny. Choć to nieprawda...