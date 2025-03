Barwy szczęścia, odcinek 3155: Tomasz przygarnie matkę po jej odejściu od Henryka. Oliwka tego nie zniesie

„Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Tomasz oświadczył Wiktorowi (Grzegorz Kestranek), że nie wyprze się Wandy w serialu "Barwy szczęścia". Nie zamierza zerwać z nią kontaktów, bo uważa ją za ofiarę Henryka. Wie, że rodzina jest dla niej wszystkim.

Tomasz w rozsypce w serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" Grażynę (Kinga Suchan) i Tomasza zbliży do siebie jego załamanie. Tomek boi się o swoją relację z Wiktorem. Syn zarzuca mu opowiadanie się po niewłaściwej stronie. Ma za złe ojcu, że nie dość zdecydowanie odciął się od dziadka. Ale Tomasz nie wyobraża sobie dalszych z nim kontaktów. Grażyna widzi, ile go to wszystko kosztuje. Tomek ma wyrzuty sumienia, że kiedyś ją porzucił i że to właśnie to doprowadziło do zgwałcenia jej przez Henryka.

Bunt Oliwki w 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3155. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wanda poniesie konsekwencje swojej rewolucyjnej decyzji. Odejdzie od Henryka, którego seksualnego drapieżnictwa po latach przymykania na nie oczu będzie już miała dosyć. Zrobi to również po to, by zachować kontakt z Wiktorem, oskarżającym ją o współudział w przestępstwach męża poprzez ich tuszowanie. Kępska przekupiła przecież Grażynę mieszkaniem w zamian za odstąpienie od oskarżenia Henryka o gwałt. Po porzuceniu go Wanda zostanie bez dachu nad głową. Tomasz, który stoi po stronie matki, ją także uznając za ofiarę ojca, zaprosi ją do siebie. Ale Oliwka tego nie zaakceptuje. Zbyt mocno boli ją krzywda Madzi (Natalia Sierzputowska), by znosić w tym samym domu żonę oprawcy, która zamiatała to co robił pod dywan.