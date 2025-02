Barwy szczęścia, odcinek 3141: Tomasz nie odwróci się od ojca. Nie uwierzy Madzi

Barwy szczęścia, 3146: Agata i Ignacy rzucą wszystko! Każde z nich pożegna się z karierą, by wyruszyć w świat!

Barwy szczęścia, odcinek 3145: Agnieszka namówi ojca, by wyznał Basi miłość. Ona też tęskni za Czesławem

Barwy szczęścia, odcinek 3146: Madzia nigdy nie doczeka się sprawiedliwości po tym, co jej zrobił Henryk Kępski!

„Barwy szczęścia" odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Oliwka wykrzyczała Tomkowi, że już go nie zna. Zrezygnowała z pracy w hotelu Bruna po tym, jak oczekiwał od niej, że będzie tolerowała obecność Henryka (Zbigniew Suszyński) do chwili wyjaśnienia sprawy gwałtu. Tomek chciał ją od tego odwieść i Zbrowska powiedziała mu, że już go nie poznaje.

Konflikt Wiktora i Tomasza w serialu "Barwy szczęścia"

Wiktor (Grzegorz Kestranek) również stanął przeciw Tomkowi. Od mamy (Kinga Suchan) dowiedział się o gwałcie Henryka na niej i Madzi. Najmłodszy Kępski zarzucił ojcu, że chce kryć dziadka gwałciciela i nazwał go tchórzem bojącym się prawdy!

W 3141. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz znowu rozczaruje Oliwkę

W 3141. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz da Oliwce kopertę z dwudziestoma tysiącami złotych – kwotą, jaką Henryk przelał na konto Madzi. Wytłumaczy jej, że spłata długu powinna raz na zawsze zamknąć sprawę. Niestety, zabrzmi to jednoznacznie tak, jakby Tomek chciał tymi pieniędzmi zamknąć ofierze gwałtu usta, żeby zostawiła starego Kępskiego w spokoju. I tak odbierze to Zbrowska – jako łapówkę. Jej partner zaprotestuje i nazwie przekazanie pieniędzy gestem dobrej woli. Zapowie też Oliwce, że nie stanie przeciw swojemu ojcu:

- Policja nie zebrała dowodów, że to był… Zrozum, to jest mój ojciec i zanim się go wyrzeknę, muszę być pewien. A nie jestem.

Oliwka nie da Madzi pieniędzy Tomka, ale pożyczy jej swoje, by spłaciła oprawcę.

