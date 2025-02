Barwy szczęścia, odcinek 3141: Oliwka aniołem Madzi. Pożyczy jej pieniądze na spłatę Henryka

„Barwy szczęścia" odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Oliwka zwolniła się z hotelu Bruna (Lesław Żurek). Jego oczekiwanie, że będzie tolerować w nim gwałciciela Madzi, było dla niej nie do przyjęcia.

Oliwka najlojalniejszą przyjaciółką w serialu „Barwy szczęścia”

Tomasz (Jakub Sokołowski) chciał odwieść swoją dziewczynę od nieprzemyślanej decyzji, ale Oliwka była jej pewna. Wzburzyło ją stanowisko Tomka, który nie stanął przeciw ojcu tłumacząc, że nie wie, co naprawdę wydarzyło się w mieszkaniu Madzi. To tylko umocniło lojalną Zbrowską w zamiarze zrobienia co w jej mocy, by pomóc przyjaciółce. A Tomaszowi powiedziała, że już go nie poznaje...

W 3141. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia przyjmie pożyczkę od Oliwki

W 3141. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Oliwka wiedząc, że Madzia musi spłacić Henryka, który zbliżył się do niej pod pozorem zainwestowania w jej biznes, a nie ma z czego, postanowi pożyczyć jej pieniądze. Przeleje je przyjaciółce. Banaś zapyta, czy Oliwka nie poprosiła o nie Tomasza, bo od Kępskich nigdy już nie przyjęłaby niczego:

- Spokojnie, to moje pieniądze. Radzę sobie w firmie, mogę ci pomóc.

Wdzięczna Madzia uprzedzi Zbrowską, że nie wie, kiedy będzie mogła oddać jej pożyczkę. Oliwka zapewni ją, że nie musi się spieszyć.

