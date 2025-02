Barwy szczęścia, odcinek 3146: Madzia nigdy nie doczeka się sprawiedliwości po tym, co jej zrobił Henryk Kępski!

„Barwy szczęścia" odcinek 3146 - wtorek, 11.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Niemal wszyscy, którzy wiedzą o gwałcie Henryka na Madzi, stoją murem po jej stronie. Poza sprawcą, który robi z siebie jej ofiarę i posunął się nawet do tego, by teatralnie rozpłakać się w gabinecie Bruna (Lesław Żurek) i przekonać go do swoich kłamstw. I poza jego synem. Tomasz (Jakub Sokołowski) nie uwierzył w winę ojca, stwierdzając nawet, że „jedno oskarżenie może zniszczyć komuś życie”. Niestety, wymiar sprawiedliwości znowu zawiódł ofiarę… Kodur (Oskar Stoczyński) zadawał Reginie (Kamila Kamińska) oskarżycielskie pytania o Madzię i jej zachowanie w hotelu Stańskiego, a jeszcze gorsze nowiny czekają Banaś już wkrótce.

Śledztwo w sprawie gwałtu zostanie umorzone w serialu "Barwy szczęścia"

Skrzywdzona Madzia poczuje zawód i upokorzenie, kiedy Natalia (Maria Dejmek) powiadomi ją, że śledztwo w sprawie gwałtu na niej zostanie umorzone. Gdy usłyszy o tym także Justin (Jasper Sołtysiewicz), natychmiast zerwie współpracę inwestorską z gwałcicielem. Zrobi to wbrew trzęsącemu się o hotel Brunowi, który obiecał Henrykowi, że swoją postawę wobec niego uzależni od ostatecznej decyzji prokuratury. W serialu "Barwy szczęścia" Madzia i Oliwka zorganizują specjalny pokaz mody, by nagłośnić kwestie gwałtów i tego, jak rzadko ich sprawcy ponoszą za nie jakąkolwiek odpowiedzialność. W roli modelek wystąpią ofiary gwałcicieli.

Kampania społeczna dla ofiar gwałtów w 3146. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

By nagłośnić pokaz, Madzia i Oliwka zgłoszą się do „Szoku”, do Weroniki (Maria Świłpa). Projekt zdobędzie tym samym odpowiednią promocję medialną. Dominika (Karolina Chapko), była prostytutka, też przyłączy się do tej akcji. W 3146. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia, Oliwka, Weronika i Grażyna (Kinga Suchan), idąc za ciosem zdecydują się rozwinąć projekt pokazu w oficjalną kampanię społeczną poświęconą wsparciu ofiar gwałtów. Podły Henryk powinien zacząć się bać!