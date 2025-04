Barwy szczęścia, odcinek 3162: Wielki aktorski popis Andrzeja. Przygotuje grunt pod swoje oszustwo - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3177: Oliwka wróci do Tomasza w sekrecie! Będzie ukrywać spotkania z Kępskim - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3162 - środa, 02.04.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Zaplanowane wesele Józefiny ma potrwać aż cztery grudniowe dni. Atrakcje mają objąć wyścigi psich zaprzęgów i wizytę u św. Mikołaja.

Józefina zastawi stadninę w 3162. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3162. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej zagra na emocjach Józefiny, jak nigdy dotąd. Już w 3161. odcinku „Barw szczęścia” zacznie swój aktorski popis, budząc jej zainteresowanie licznymi rozmowami telefonicznymi, po których będzie coraz bardziej roztrzęsiony. Zaniepokojonej Dżo wyjaśni, że próbuje odzyskać „rodową posiadłość”, ale jego prawnik przekazał mu, że jest potężnie zadłużona. A jego nie stać na odkup. Jednocześnie będzie cały czas podkreślał, że ich ślub to najważniejsze wydarzenie w jego życiu. W 3162. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Zastoja-Modelski pociągnie swój monodram. Będzie odbierał telefony od obecnego właściciela dworku żądającego za niego zbyt wysokiej ceny. I dalej powtarzał, że liczy się tylko ich miłość – typowa manipulacja… która odniesie skutek. Rawiczowa zdecyduje, że razem pojadą spotkać się z obecnym właścicielem pałacyku, Trojanem (Piotr Makarski). Józefina będzie zachwycona posiadłością, ale jej narzeczony będzie grał zasmuconego, że nie może na jego zakup ruszyć swoich środków ulokowanych w „inwestycjach i nieruchomościach”. Spotkanie z Trojanem będzie wyglądało na ustawione, ale Dżo i tak zdecyduje się na zakup pałacyku! I to w terminie narzuconym przez Trojana, podejrzanie szybkim. Jak to z oszustami – trzeba kuć żelazo, póki gorące. Rawiczowa postanowi wziąć kredyt pod zastaw stadniny.

- Nie zgodzę się na to, żebyś się dla mnie zadłużała. Stadnina to całe twoje życie – oburzy się Andrzej, jakby stał na scenie w teatrze.

- Już nie całe. Teraz ty w nim jesteś. Nie mogę pozwolić, żebyś stracił rodzinne gniazdo – stwierdzi zakochana Józefina.

I doda, że chciałaby spędzić w dworku ich wspólne lata. Potrzebny będzie notariusz i – a jakże! - okaże się, że Zastoja-Modelski ma właśnie takiego znajomego...

Oszust Andrzej w 3164. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3164. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina będzie już w Londynie, kiedy Andrzej zaprosi do jej rezydencji znajomego, Antoniego Kiryłłę (Cezary Nowak), by pochwalić się tym, co już niedługo będzie jego. Powie mu, że w końcu trafił na kobietę, która była „wyzwaniem”… A kiedy Dżo wróci, zaproponuje, że jego „znajomy jubiler” odświeży jej rodową biżuterię. Rawiczowa już jej pewnie nie zobaczy.