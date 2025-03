Barwy szczęścia, odcinek 3173: Józefina odda Andrzejowi swoją cenną biżuterię! W końcu ją okradnie - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3174: Wielki powrót Modrzyckiego do redakcji! Dojdzie do siebie po strzelaninie?

„Barwy szczęścia" odcinek 3173 - czwartek, 17.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Ślub i wesele zaplanowane, można przejść do szczegółów. Arcyważnych, jak zaproszenia na tę uroczystość, która ma się odbić szerokim echem pośród europejskiej arystokracji. W 3161. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina zamówi zaproszenia ze złotą nicią, za które zapłaci Andrzej.

Zakochana Józefina pożyczy miliony dla Andrzeja w 3170. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3170. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina da Andrzejowi największy dowód miłości – bezgraniczne zaufanie. By mógł odzyskać rodowy pałacyk, pożyczy kolosalną sumę, tak by mógł go odzyskać. Ciekawe, czy rzeczywiście kiedykolwiek należał do jego rodziny… Może należałoby zlecić sprawdzenie tego Celinie (Orina Krajewska)? Niestety, na taką przezorność już chyba za późno – Dżo jest za bardzo zakochana w Zastoi-Modelskim, by myśleć rozsądnie...

Andrzej ma plany związane z biżuterią Józefiny w 3173. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3173. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po tym, jak Józefina potężnie się zapożyczy, by Andrzej mógł odkupić rodowy dworek, on poczuje się w ich związku jeszcze pewniej. Zaślepienie Dżo jeszcze mocniej go ośmieli. Ślub już niezadługo, więc przyszła panna młoda wyjmie swoją najcenniejszą biżuterię, znajdującą się w rodzinie Rawiczów od pokoleń. Zastoi-Modelskiemu aż oczy się zaświecą na jej widok. Zaproponuje narzeczonej, by przed ceremonią odświeżyła precjoza. A ponieważ stwierdzi, że ma znajomego, który para się tym profesjonalnie, Józefina nie będzie miała żadnych obiekcji. Czy jeszcze zobaczy swoją biżuterię? Czy znany Andrzejowi „jubiler” będzie miał dziwny napad i rodzinny skarb zniknie…?