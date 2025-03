Barwy szczęścia, odcinek 3156: Wiktor każe wykonać Tomaszowi testy DNA! Zaszantażuje go, ale szybko tego pożałuje – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3156 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3156 odcinku „Barw szczęścia” Wiktor postanowi sprawdzić, kto tak naprawdę jest jego biologicznym ojcem. Tym bardziej, że już sam zacznie podejrzewać, iż wcale nie musi nim być Tomasz, skoro to Henryk regularnie krzywdził jego matkę na rok przed jego urodzinami. I właśnie z tego względu zacznie przypuszczać, że to właśnie on mógł przyczynić się do jego poczęcia.

Dlatego w 3156 odcinku „Barw szczęścia” zacznie żądać od Tomasza wykonania testów DNA, aby mieć ku temu 100% pewność. Tyle tylko, że początkowo Kępski wcale nie będzie chciał się na to zgodzić. Szczególnie, iż sam zacznie sądzić, że chłopak może mieć rację!

- Daj już spokój... Po co to drążyć? - zapyta Tomasz.

- Chcę wiedzieć, czy jesteś moim ojcem czy może… bratem – wyjaśni Wiktor.

- Jesteś moim synem. Tak było i tak pozostanie! - zapewni go Kępski, ale junior będzie miał co tego zupełnie inne zdanie.

Wiktor podejdzie Tomasza w sprawie testów DNA w 3156 odcinku „Barw szczęścia”!

I w 3156 odcinku „Barw szczęścia” przypomni Tomaszowi, że do niedawna nie miał żadnego ojca, gdyż pojawił się on dopiero, gdy potrzebował jego wątroby. I tego argumentu Kępski nie będzie mógł obalić, gdyż Wiktor będzie miał rację.

I choć jeszcze spróbuje przekonać go do zmiany zdania, to chłopak będzie tak zdeterminowany, aby poznać prawdę, że w 3156 odcinku „Barw szczęścia” nie uda mu się go przekonać!

- Było? Przypomnę ci, jak było... Przez lata nie miałem ojca. Byłem sam z matką. I dopiero kiedy tatuś potrzebował mojej wątroby, to się pojawił! - wypomni mu Kępski junior.

- Zrozum, rozdrapywanie starych ran to droga donikąd! - spróbuje uświadomić go Tomasz.

- A ty zrozum, że ja nie mogę do końca życia żyć w niepewności! Gdybym nie wiedział… ale wiem, co się stało. Mogę ci obiecać, że zrobimy testy, dowiemy się, jaka jest prawda... i nigdy już do tego nie wrócimy! - wytłumaczy Wiktor.

- Wiesz, że to może rozwalić naszą rodzinę… - zauważy starszy Kępski.

- Ona i tak jest już rozwalona... Na drobne kawałki! - przyzna smutno chłopak.

Kępski zgodzi się wykonać testy na ojcostwo Wiktora w 3157 odcinku „Barw szczęścia”, ale rezultat nie zadowoli!

I finalnie w 3157 odcinku „Barw szczęścia” Kępski zgodzi się na wykonanie badań DNA na ojcostwo Wiktora! Tomasz nie tylko dostarczy chłopakowi swój materiał genetyczny, ale także i Henryka, który po kryjomu zabierze z domu rodziców, za co junior będzie mu dozgonnie wdzięczny. Ale niestety tylko do czasu wyniku!

- Dzięki, że to dla mnie robisz… - wyzna Wiktor.

- Nie tylko dla ciebie. Mnie też zaczęłoby to w końcu męczyć. Chcę, żebyś wiedział… Naprawdę mam nadzieję, że wyjdzie negatywnie. Ale gdyby nie… to nadal będziesz dla mnie bardzo ważny… - obieca mu Tomasz.

A wszystko przez to, że w 3159 odcinku „Barw szczęścia” potwierdzą się najgorsze obawy Kępskich, gdyż wynik testu DNA nie pozostawi żadnych wątpliwości, że to Henryk, a nie Tomasz jest biologicznym ojcem Wiktora. I wówczas chłopak szczerze zacznie żałować tego, że w ogóle zdecydował się, aby go wykonać, gdyż skrycie będzie liczył na zupełnie inny rezultat…

- Zróbmy ten test jeszcze raz!… Nie chcę, żeby to była prawda!… Dlaczego w ogóle robiliśmy te badania?! - załamie się chłopak.

- Sam chciałeś… - przypomni mu Tomasz.

- Trzeba mnie było powstrzymać! - przyzna Wiktor.

- Ten wynik nie ma żadnego znaczenia! Ty to ty! Jesteś porządnym człowiekiem... A dziadek to… - spróbuje zapewnić go Kępski, ale zdruzgotany chłopak nawet nie pozwoli mu dokończyć - Jaki dziadek?! Nie mam żadnego dziadka! Ojca też nie! Nigdy więcej nie chcę o nim słyszeć! Nie istnieje dla mnie! Rozumiesz?! Nie istnieje!!!