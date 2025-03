Barwy szczęścia, odcinek 3159: Szokujący wynik testu DNA na ojcostwo Wiktora! To nie Tomasz będzie jego ojcem!

"Barwy szczęścia" odcinek 3159 - piątek, 28.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3159 odcinku „Barw szczęścia” Wiktor w końcu pozna wyniki badań DNA i dowie się, kto tak naprawdę jest jego ojcem! I choć do tej pory wszyscy uznawali za niego Tomasza, to jednak po wybuchu skandalu ze zboczonym Henrykiem, który jak się okazało skrzywdził nie tylko Madzię (Natalia Sierzputowska), ale także i jego matkę Grażynę, młody Kępski zacznie mieć ku temu poważne wątpliwości.

I wówczas zażąda od domniemanego ojca wykonania testów DNA na ojcostwo, na które Kępski przy wsparciu Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) ostatecznie przystanie, czym w 3157 odcinku „Barw szczęścia” aż przerazi Wiracką!

Grażyna zacznie drżeć o wynik testu DNA na ojcostwo Wiktora w 3157 odcinku „Barw szczęścia”!

Tym bardziej, że w 3157 odcinku „Barw szczęścia” Tomasz nie tylko przekaże Wiktorowi próbki do badań, ale także je opłaci, czym wywoła u Grażyny prawdziwy lęk. A to dlatego, że tak naprawdę i ona nie będzie pewna, czy to aby na pewno jej były kochanek będzie ojcem jej syna, a nie jego ojciec, który w przeszłości tak bardzo ją skrzywdził jak teraz Madzię!

I w 3157 odcinku „Barw szczęścia” to właśnie tylko Banaś, Wiracka zwierzy się ze swoich obaw. I nic dziwnego, gdyż w tej sprawie do nikogo innego nie będzie mogła się zwrócić…

To nie Tomasz, a Henryk okaże się ojcem Wiktora w 3159 odcinku „Barw szczęścia”!

Szczególnie, że już w 3159 odcinku „Barw szczęścia” wszystko stanie się jasne, a badania DNA faktycznie potwierdzą wątpliwości nie tylko młodego Kępskiego, ale i jego matki! A to dlatego, że test na ojcostwo rzeczywiście wykaże, że to nie Tomasz jest ojcem Wiktora tylko Henryk, co nie tylko całkowicie zszokuje chłopaka, ale także i załamie!

I nic dziwnego, gdyż kto chciałby być synem takiego zwyrodnialca jak Kępski senior, którego syn Grażyny szczerze znienawidził, jak dowiedział się, co zrobił nie tylko jego byłej dziewczynie, ale i matce, a na dodatek, gdy okazało się, że nie poniósł za to żadnej odpowiedzialności. A w 3159 odcinku „Barw szczęścia” jeszcze wyjdzie na jaw, że on jest tego owocem! I wtedy Wiktor już całkiem przepadnie i to mimo wsparcia Tomasza, Grażyny i Madzi…