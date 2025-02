Barwy szczęścia, odcinek 3156: Wiktor nie jest synem Tomka? Kępski zażąda wykonania testu DNA i prawda wyjdzie na jaw

"Barwy szczęścia" odcinek 3156 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3156 odcinku serialu "Barwy szczęścia" atmosfera w domu Kępskich stanie się nie do zniesienia. Wiktor będzie miał coraz więcej wątpliwości co do swojego pochodzenia. Odkąd dowiedział się o haniebnym zachowaniu swojego dziadka Henryka, jego świat wywrócił się do góry nogami. Chłopak nie będzie mógł się pogodzić z tym, że Tomek może ukrywać przed nim prawdę...

Niepokojące fakty będą się tylko nawarstwiać! W 3156 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor postawi ojcu ultimatum - albo zgodzi się na test DNA, albo on zerwie z nim wszelkie kontakty. Tomasz będzie wstrząśnięty postawą syna, ale nie zamierza uciekać przed prawdą. Czy Wiktor będzie miał rację, podejrzewając, że jego matka przez całe lata go oszukiwała?

W 3156 odcinku "Barw szczęścia" okaże się, że Tomasz nie jest ojcem Wiktora?

Grażyna nie będzie mogła znieść tej napiętej atmosfery i w 3156 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zwierzy się Madzi (Natalia Sierzputowska). Będzie przerażona, że Wiktor może dowiedzieć się prawdy, którą ona ukrywała przez lata? Madzia będzie starała się ją uspokoić, ale nic nie powstrzyma Wiktora przed poznaniem swoich korzeni.

Tymczasem w 3157 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz zdecyduje się na wykonanie testu DNA, ale nie będzie to łatwa decyzja. Wsparcie okaże mu Oliwka (Wiktoria Gąsiewska), która będzie starała się ułagodzić sytuację. Jednak prawda może okazać się bolesna dla wszystkich. Czy wynik testu DNA będzie jednoznaczny?

Test DNA w 3157 odcinku "Barw szczęścia" wyjawi całą prawdę!

W 3157 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz nie tylko przekaże Wiktorowi próbki do badań, ale również opłaci cały test. Wsparcie Oliwki okaże się nieocenione, ale na twarzy Tomka pojawi się cień niepewności. Czy to możliwe, że przez całe lata żył w kłamstwie? Grażyna będzie zrozpaczona! W 3157 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wyzna Madzi, że obawia się najgorszego. Kobieta zacznie sobie przypominać wydarzenia sprzed lat i może wyjść na jaw całkiem nowy wątek, którego nikt się nie spodziewał...