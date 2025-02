Barwy szczęścia, odcinek 3139: Tomasz stanie w obronie Wandy. Rozwścieczy tym Wiktora – WIDEO, ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3139 - piątek, 28.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wiktor zarzucił Tomaszowi tchórzostwo. Najpierw Oliwka (Wiktoria Gąsiewska) wykrzyczała mu, że już go nie poznaje – kiedy nie opowiedział się zdecydowanie po stronie Madzi – a potem syn stanął przeciwko niemu. Wiktor powiedział mu, że zachowuje się jak babcia, która przez lata kryła męża gwałciciela.

Rozłam w relacji Tomasza i Wiktora w 3139. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3139. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor usłyszy w sklepie, jak Tomasz będzie się umawiał na obiad z Wandą i zareaguje w swoim stylu:

- Ty chyba sobie robisz jaja! Utrzymujesz z nimi kontakt?!

- Nie z nimi, tylko z moją mamą. Jeśli nie słyszałeś, to umówiłem się z nią poza domem.

- Ona o wszystkim wiedziała. Jest tak samo winna! Zaproponowała mamie mieszkanie w zamian za milczenie! - zacznie krzyczeć syn.

- W ramach zadośćuczynienia.

- Za zamknięcie ust! Doskonale wiedziała, w jakiej jest sytuacji, że się jej nie sprzeciwi, bo jest w problemach i z małym dzieckiem na głowie.

- Nie będę tak z tobą rozmawiać. Nie krzycz na mnie. Nie mam zamiaru się z tobą kłócić – powie na to Tomasz i poleci Wiktorowi, by zajął się rozładowywaniem kartonów, żeby ochłonąć. Tak się nie stanie, bo za chwilę chłopak dostanie od babci SMS z zaproszeniem na ten sam obiad i krzyknie do ojca, żeby przekazał „babce”, by do niego nie pisała. Wkurzony Tomasz każe mu się grzeczniej o niej wyrażać. Syn odpowie, że nie potrafi i nie zmienią tego zaproszenia do drogich knajp.

- Ona nie próbuje cię przekupić. Kocha cię i nie chce stracić z tobą kontaktu.

- Mogła o tym pomyśleć wcześniej, bo teraz ta pani jest dla mnie skreślona.

- Wysłuchaj jej wersji, wtedy będziesz mógł wydawać wyroki.

Ale Wiktor odpowie, że już wszystko wie i ma pełen obraz:

- Nie zamierzam zamykać oczu na świństwo, tak jak ty.

- Nie skreślę swojej matki, tak jak ty nie skreślisz Grażyny (Kinga Suchan), pomimo tego, o czym się dowiedziałeś.

- Tylko że moja mama jest ofiarą, a nie oprawcą! Czaisz różnicę?

- Babcia też. Wiesz, ile ona poświęciła? Rodzina jest dla niej wszystkim. Poświęciła dla niej własne szczęście. Nie pochwalam jej metod, ale nie dziwię się, że próbowała ratować to, co dla niej najważniejsze.

- A ja nie pochwalam i się dziwię.

Tomasz powie synowi, że świat nie jest czarno-biały, a on, wychodząc, stwierdzi, że tylko dla tych, którzy nie potrafią stanąć po właściwej stronie.

Tomasz wciąż nie będzie wierzył w winę Henryka w 3141. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Po tym, jak policja nie zdoła zebrać wystarczających dowodów przeciw Henrykowi, Tomasz nadal nie będzie pewien jego winy. Ale będzie mu żal Madzi i wręczy Oliwce 20 tysięcy złotych dla niej, by go spłaciła.

Oliwka ich nie weźmie i pożyczy przyjaciółce swoje pieniądze.