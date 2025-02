Barwy szczęścia, odcinek 3145: Basia i Czesław już nie będą mogli bez siebie żyć! Kiedyś los ich rozdzielił - czy teraz połączy?

„Barwy szczęścia" odcinek 3145 - poniedziałek, 10.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Czas wspólnie spędzony przez Basię i Czesława dobiegnie końca. Trzeba będzie się pożegnać, bo po wyjściu Mariusza (Rafał Cieszyński) z aresztu pomoc Zarzecznego w gospodarstwie nie będzie już potrzebna. Ojciec Agnieszki wróci do Włocławka. Nieoczekiwanie przypomni Basi w 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia" , że kiedyś randkowali – mieli letni romans! Ale wtedy Grzelakowa poznała Zenka i wybrała jego.

Basia tęskni za Czesławem w 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Jola (Małgorzata Potocka) spostrzeże zmianę w Basi po wyjeździe Czesława i postanowi wybadać, czy Grzelakowa za nim tęskni. Zacznie od wychwalania jej wolności, tego, że mieszkając sama ma czas tylko dla siebie. Ale ona przyzna, że podobało się jej, kiedy latem tyle się działo, odwiedzał ją Ksawery (Bartosz Gruchot), był pies…:

- No i Czesław – doda Grzelakowa.

Czesław tęskni za Basią w 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3145. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Czesław wróci do domu we Włocławku. Agnieszka zauważy, że jej ojciec coś czuje do Basi i poradzi mu, by do niej zadzwonił i po prostu jej o tym powiedział. Zapyta, czy może poruszyli już tę kwestię:

- Nie ma żadnych nas, dziecko – odpowie Zarzeczny.

Ale córka mu nie uwierzy. Powie ojcu, że szkoda czasu i trzeba działać.

Czesław posłucha Agnieszki i zadzwoni do Basi…

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl