Barwy szczęścia, odcinek 3138: Klara zmusi Huberta do przesłania rzeczy Marysi. Już nie zobaczy córki – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3138 - czwartek, 27.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Hubert jest w rozsypce. Rozłąka z Marysią go dobija. Do tego doszła gorycz spowodowana frustracją, że pomimo starań, by córka miała z nim wspaniałe życie, ona woli mieszkać z mamą.

Marysia powiedziała Hubertowi, że nie wraca w serialu „Barwy szczęścia”

Nie wydaje się, by Marysia specjalnie tęskniła za Hubertem. Dała mu do zrozumienia, że jeśli chce ją przytulić, to musi przylecieć do USA. To oznacza, że nie zamierza wracać do taty. Przez całą ich wideorozmowę nie wydawała się za bardzo przejęta rozstaniem z ojcem.

Hubert spakuje rzeczy Marysi w 3138. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3138. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Hubert dowie się z emaila od Klary, że ma przesłać do Stanów Zjednoczonych to, co będzie potrzebne Marysi.

- Klara wysłała mi listę rzeczy, które mam wysłać Marysi. To jest całkiem długa lista. Zmontuje się z tego niezły karton.

Agata zaoferuje pomoc – okaże się, że jednak nie będzie specjalnie pochłonięta pracą tego dnia i może razem z bratem spakować rzeczy Marysi. Hubert będzie zadowolony, bo czeka go wizyta w szkole córki, by wypełnić deklarację, że ona nie będzie już do niej uczęszczać. Będzie też musiał przewieźć rzeczy Asi (Anna Gzyra) i Emila (Artem Malaszczuk) do ich domu.

- Strasznie się boję. Potwornie za nią tęsknię. Czasami mam wrażenie, że to boli, tak w środku… - powie Hubert Agacie, pakując do kartonu ubrania i wspomnienia.