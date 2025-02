Barwy szczęścia, odcinek 3152: Choroba Żabci! Trafi do lekarza prosto z pracy

„Barwy szczęścia" odcinek 3152 - środa, 19.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Żabcia ma na co dzień mnóstwo stresu w swoim restobarze. Głównie dotyczącego pracowników. Jednego z nich – Brodę – na okrągło zwalnia i na nowo przyjmuje do pracy.

Żabcia jest samotna w serialu „Barwy szczęścia"

Żabcia jest zadowolona z tego, że prowadzi swój własny biznes, ale czasami jej praca męczy ją i nudzi. Ani brakuje towarzysza życia. Kiedyś zwierzyła się Sławce (Ewelina Serafin), że nawet nie Vincenzo (Alessandro Curti), ale Gawrona (Sebastian Stankiewicz), chociaż doprowadzał ją do szału. A teraz będzie jeszcze bardziej samotna, bo Jezierska po rozwodzie wyjedzie z Polski na stałe do Francji.

W 3152. odcinku "Barw szczęścia" chora Żabcia trafi do lekarza

W 3152. odcinku "Barw szczęścia" Żabcia znowu będzie musiała się użerać z Brodą. Kajetan jest niespełnionym mistrzem cukiernictwa, zawsze gotowym do eksperymentowania, ale uskutecznia swoje fantazje w czasie pracy, kiedy w restobarze trzeba się sprężać, by obsłużyć na czas klientów. Jego niekonsultowane z nią decyzje nieraz doprowadziły już do zgrzytu, ze zwolnieniem go z SezoNovego włącznie. Teraz znowu Broda zacznie dokazywać w kuchni i Ania bardzo się zdenerwuje. Poczuje się przez to słabo. Z początku będzie to bagatelizować, ale Kajetan zobaczy, że to coś poważnego i wyśle ją z miejsca do lekarza.