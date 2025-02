Barwy szczęścia, odcinek 3147: Bruno po rozwodzie z Bożeną od razu oświadczy się Karolinie? Chce spędzić z nim resztę życia

„Barwy szczęścia" odcinek 3147 - środa, 12.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bruno wreszcie rozwiedzie się z Bożeną, o czym marzył od tak dawna… Będzie to jednak rozwód zaskakujący – dla wszystkich poza jej prawniczką (Olga Bończyk). Bożena nie pojawi się w sądzie. Przez swoją mecenas przekaże zwolnienie lekarskie i rozwiedzie się ze Stańskim zdalnie, w trybie wideokonferencji w 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia".

Nadzieje związane z Tadziem w 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W domu Bruna po rozwodzie z Bożeną nastaną chwile wielkiej radości. W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Karolina, Bruno i Amelia (Stanisława Celińska) odetchną z ulgą, że już po wszystkim. Dla Stańskiego to będzie nowy początek, nowe rozdanie. Podobnie dla zakochanej w nim Różańskiej. A dla Amelii szansa na to, by teraz częściej widywać wnuka, kiedy zostaną oficjalnie ustalone zasady opieki nad dzieckiem.

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Karolina będzie czekać na oświadczyny

W 3147. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Karolina i Bruno wybiorą się na spacer – odprężeni, zrelaksowani, szczęśliwi. Stański wyzna jednak ukochanej, że jeszcze nie całkiem dociera do niego wszystko, co się właśnie wydarzyło, że czuje się zawieszony. Różańska powie mu, jak ruszyć do przodu. Da mu do zrozumienia, że czeka na jego oświadczyny:

- Chcę z tobą przebiec cały maraton.

I to właśnie Bruno powinien teraz zrobić – zaręczyć się z Karoliną, która chce z nim spędzić całe życie.

