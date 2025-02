Barwy szczęścia, odcinek 3151: Wypadek Tadzia! Bruno i Amelia nie upilnują dziecka

„Barwy szczęścia" odcinek 3151 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Po wyprowadzce Bożeny na Mazury kontakty Bruna z Tadziem stały się coraz rzadsze. Była żona skutecznie i perfidnie mu je utrudniała. Lekceważyła nawet prawo i przepisy, które gwarantowały Stańskiemu spędzanie z synem weekendów.

Bruno walczył o Tadzia z Bożeną w serialu „Barwy szczęścia”

Przygnębiony brakiem spotkań z Tadziem, Bruno nie mógł nawet rozmawiać z nim przez telefon w serialu „Barwy szczęścia”. Również i to uniemożliwiała mu Bożena. Stański zaczął się w końcu martwić, że syn całkiem go zapomniał. Po brutalnym ataku, który Bruno ledwie przeżył, mecenas Paszkowska (Olga Bończyk) zawiadomiła go, że żona zabrała Tadzia do „bezpiecznej kryjówki”, rzekomo z obawy o życie swoje i syna. To był dla niego prawdziwy cios… Ale w końcu udało się wznowić kontakty dzięki upartym interwencjom Klemensa (Sebastian Perdek).

W 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zabawa Tadzia źle się skończy

Brunowi zależało na regularnych kontaktach z synem po rozwodzie z Bożeną. Chciał odbudować więź z Tadziem, nadszarpniętą tyloma planowanymi spotkaniami, które nie doszły do skutku. Wreszcie będzie to możliwe, bo sąd zapewni Stańskiemu prawo do opieki naprzemiennej. Ale w 3151. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dramatyczne wydarzenia znowu nadszarpną zaufanie Bożeny do byłego już męża. Wniebowzięta spotkaniem z wnukiem Amelia i Bruno nie staną na wysokości zadania – tylko przez moment. Jedna chwilka i w ferworze zabawy dojdzie do wypadku, w wyniku którego chłopiec ucierpi. Niegroźnie, ale wszyscy najedzą się strachu, z Tadziem włącznie...