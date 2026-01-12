Barwy szczęścia, odcinek 3298: Janka po ukartowanej nocy z Mariuszem będzie przekonana, że pozbyła się Kasi! Mocno się zdziwi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3298 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3298 odcinku "Barw szczęścia" Janka dumnie wkroczy na gospodarstwo Mariusza po swojej ukartowanej nocy z rolnikiem. Tym bardziej, że przez nią Karpiuk wcale nie pojedzie z Kasią i Ksawerym na swoje wymarzone Rodos, bo po wyjściu na jaw ich sekretu, Sadowska kategorycznie się na to nie zgodzi. I w ten sposób jego miejsce zajmie Czesław, a on jak co roku zostanie na roli. A wszystko przez Dąbrowską, która jak gdyby nic cała w skowronkach się u niego zjawi.

Tyle tylko, że jej radość w 3298 odcinku "Barw szczęścia" wcale nie potrwa długo, gdyż już na wstępie Mariusz wręczy jej referencje, a tym samym zakończy jej praktyki studenckie jeszcze przed czasem, czym jak podaje swiatseriali.interia.pl oczywiście wcale jej nie ucieszy!

- Proszę, twoje referencje. Wystawiłem ci pozytywną opinię - rzuci jej na dzień dobry Mariusz.

- Moje praktyki jeszcze się nie skończyły - zauważy Janka.

- U mnie... tak - Karpiuk postawi sprawę jasno.

Ostra konfrontacja Janki i Mariusza po wyjeździe Kasi i Ksawerego na Rodos w 3298 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3298 odcinku "Barw szczęścia" Janka zacznie go błagać, aby jednak zmienił zdanie i dał jej jeszcze jedną szansę. Tym bardziej, że po pozbyciu się Kasi będzie już o krok, aby mu ją zastąpić. Tyle tylko, że on wcale nie będzie tego chciał i od razu zacznie robić jej ostre wymówki.

A ona w 3298 odcinku "Barw szczęścia" nie pozostanie mu wdzięczna! Mimo iż doskonale będzie świadoma tego, że między nimi do niczego nie doszło, bo ona wszystko jedynie ukartowała!

- Wiedziałaś, że jestem z nią, a jakoś znalazłaś się w moim łóżku - przypomni jej rolnik.

- Ty też wiedziałeś, że jesteś z inną kobietą, a jednak jakoś znalazłam się w twoim łóżku... Do tego tanga trzeba dwojga - wypali Dąbrowska.

- Nic nie pamiętam! - wytknie jej Mariusz.

- Ja też nie! - odwdzięczy mu się Janka.

- Co niewiele zmienia! A mój związek z Kasią wisi na włosku! - wyrzuci jej Karpiuk.

Karpiuk już nie ugnie się przed Dąbrowską w 3298 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3298 odcinku "Barw szczęścia" Dąbrowska zaproponuje Karpiukowi, że porozmawia o nich z Sadowską, ale Mariusz stanowczo zaprotestuje! Tym bardziej, że Janka już zdoła namieszać w jego prywatnych sprawach, w związku z czym da jej jasno do zrozumienia, aby więcej się w nie nie wtrącała! Ale po chwili nieco się zreflektuje, gdyż zda sobie sprawę, że potraktował ją nieco za ostro i jeszcze ją przeprosi, co oczywiście ona postanowi wykorzystać!

- Prywatne sprawy, a wyrzucasz mnie z pracy - westchnie Dąbrowska.

- Nie wyrzucam. Dostajesz bardzo dobre referencje. Zawodowo nie mam najmniejszych zastrzeżeń, ale przez sprawy osobiste nie możemy pracować - uzna Mariusz, po czym doda - I chcę cię przeprosić. Jeśli odczytałaś jakieś sygnały z mojej strony, rodzaj zainteresowania, to nie było to z mojej strony świadome. Może niepotrzebnie skróciłem dystans, bo raczej go skracam wobec ludzi… Ale być może w twoim przypadku nie powinienem był. Przez wzgląd na przeszłość… Przepraszam.

- Jeśli twój związek się skończył… - zacznie Janka, ale wściekły Karpiuk natychmiast wejdzie jej w słowo - Nie skończył się! I nie chcę z tobą o tym rozmawiać!... Przestań, proszę cię…

A gdy jej się to nie uda, bo w 3298 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz już jej się nie da, to odrzucona Janka wybuchnie złością! Ale nawet tym nie ugnie Karpiuka, który swojego zdania nie zmieni i to nawet mimo jej szopki!

- Mam udawać, że nic się nie stało? Właśnie, że się stało... I nie chcę, żeby tak to się kończyło - rzuci histerycznie Janka, po czym rzuci mu się w objęcia na oczach pracowników, co naturalnie nie ujdzie ich uwadze.

- Janka, nie możesz tu zostać... I musisz się z tym pogodzić! - zakończy rolnik.