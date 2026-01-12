Barwy szczęścia, odcinek 3297: Mariusz nie pojedzie z Kasią i Ksawerym na wymarzone Rodos! Po nocy z Janką będzie mógł już o tym zapomnieć - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3297 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3297 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wciąż będzie mieć pretensje do Mariusza po wspólnej nocy, którą spędzi z Janką, gdy ona pojedzie do Warszawy, aby odebrać Ksawerego z obozu i powiedzieć mu o zaginięciu Łukasza (Michał Rolnicki).

I nic dziwnego, gdyż w tym samym czasie, gdy będą ważyć się losy jej byłego męża, a ojca jej dziecka, jej obecny narzeczony tak popłynie z zakochaną w nim praktykantką, przez którą Sadowska już wcześniej go ostrzegała. Ale Karpiuk jej wówczas nie posłuchał! I w 3297 odcinku "Barw szczęścia" naprawdę słono za to zapłaci, bo Kasia mu nie daruje!

Kasia nie przyjmie żałosnych tłumaczeń Mariusza przed wyjazdem na Rodos w 3297 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz będzie się naprawdę żałośnie tłumaczył i zrzuci wszystko na alkohol, który dla Kasi jednak nie będzie żadnym usprawiedliwieniem. Tak samo jak jego zapewnienia, które nie będą mieć dla niej żadnego pokrycia!

- Nie mam pojęcia, jak doszło do tamtej sytuacji… Byłem bardzo pijany… - wyzna jej Mariusz.

- I to jest usprawiedliwienie? Spoko. Zalałeś się w trupa, więc jesteś rozgrzeszony! Nie ma o czym mówić! - zakpi z niego Kasia.

- Pamiętam tylko strzępy z wieczoru... Zabawę, rozmowy – i potem tylko ten ranek... Wiem, że nawaliłem, zgoda… Ale wiem też, że nigdy – przenigdy – nie pomyślałem świadomie o tym, żeby cię zdradzić! Nawet przez ułamek sekundy… - zapewni ją Karpiuk.

- A jednak jakoś ci się to udało! - skwituje Sadowska.

Ale mimo tego w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk się nie podda, gdyż będzie gotowy na wszystko, aby tylko doszło do ich wspólnego wyjazdu na Rodos, na który już wcześniej tak mocno się napali, że nawet nie pozwoli narzeczonej z niego zrezygnować. Tyle tylko, że w obecnej sytuacji Sadowska zupełnie nie będzie wyobrażać sobie ich wspólnych wakacji i da ukochanemu jasno do zrozumienia, że z nimi nie pojedzie!

- Nie rozmawiajmy w ten sposób, proszę cię... Zaraz wyjeżdżamy na wakacje, trudno nam będzie odpocząć, jeśli sobie tego wszystkiego teraz nie wyjaśnimy, więc… - zacznie prosić ją Mariusz, ale zbulwersowana Kasia nawet nie pozwoli mu dokończyć zdania - Nie pojedziemy razem, Mariusz... To niemożliwe! Nie wyobrażam sobie wspólnego urlopu po tym, co się wydarzyło!

Sadowska nie zgodzi się na wspólny wyjazd z niewiernym Karpiukiem w 3297 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, jeszcze w 3297 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz za wszelką cenę spróbuje wpłynąć na Kasię, aby ta jednak zmieniła zdanie. Ale niestety z marnym skutkiem, gdyż osiągnie tym zupełnie odwrotny efekt. A to dlatego, że wówczas na włosku stanie także i ich związek, bo o wyjeździe rolnik już będzie mógł zapomnieć!

- Powtarzam ci, że nie wiem, co się wydarzyło... - przypomni jej Karpiuk.

- Tym bardziej nie chcę tam być z tobą i przez cały urlop się nad tym zastanawiać! Chcę odpocząć... Pozwolisz mi? - powie mu stanowczo Sadowska, przez co Mariusz już zda sobie sprawę, że nic nie ugra. I wówczas w 3297 odcinku "Barw szczęścia" zapyta ją już tylko o ich przyszłość.

- Co będzie z nami, jak już wrócicie? - zapyta Mariusz.

- Nie wiem. Muszę sobie wszystko przemyśleć. Żeby nie podejmować decyzji w emocjach… - odpowie mu Kasia.