Miłość i nadzieja, odcinek 372: Cihan odurzy Zeynep. Żądny zemsty Ege strzeli do Sedy - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 372 - wtorek, 13.01.2026, godz. 17.20 w TVP

W „Miłości i nadziei" Ege dowiedział się o próbie włamania do sejfu w ich domu i że ten sam sprawca, Necati, napadł potem na Sedę, chcąc ją porwać - uratowała ją Zeynep. Mąż Melis zaczaił się na niego, kiedy bandyta znowu chciał spróbować uprowadzić dziewczynę na zlecenie Cihana, rozbroił i zagroził więzieniem. Wówczas dowiedział się, kim jest Ceylan. Tak poznał zabójczynię Melodi.

Cihan uśpi Zeynep w 372. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 372. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Zeynep przekaże Cihanowi - jako rewelację, o której on dawno wie – że Ceylan, czyli Seda, jest zabójczynią Melodi.

– Jak to możliwe? I gdzie ona jest teraz? – zapyta jej narzeczony, udając ciekawość.

– Nie wiadomo. Wczoraj po prostu… zniknęła. Jakby zapadła się pod ziemię.

– Czyli uciekła, żebyście nie zgłosili jej na policję?

– Nie wiem… W każdym razie… czas na twoje lekarstwa. Przyniosę je.

Kiedy Zeynep zniknie za drzwiami, Cihan wyciągnie z kieszeni woreczek z białym proszkiem i dosypie jego zawartość do szklanki z sokiem pomarańczowym.

– Opiekujesz się mną, ale sama nic nie zjadłaś. Tak być nie może – powie swojej dziewczynie, która wróci z jego lekami - Przynajmniej napij się soku. Jesteś dla mnie najcenniejszą osobą na świecie. Nie chcę, żebyś się rozchorowała.

Zeynep wypije wszystko. Niedługo potem poczuje się tak senna, że Cihan ułoży ją na wersalce. Po chwili dziewczyna zapadnie w głęboki sen.

- Przykro mi. Musiałem ratować siostrę – powie Cihan do siebie okrywając ją kocem i wyjdzie.

Pojedzie do domu Feraye i Bulenta, by pomóc Sedzie w razie potrzeby. Po jakimś czasie Zeynep obudzi się ze znajomego koszmaru, w którym będzie widzieć, jak Ege zabija Sedę. Dziewczyna z trudem podniesie się z wersalki i także pojedzie do domu Egego.

Ege wystrzeli z pistoletu w 372. odcinku serialu „Miłość i nadzieja"

W 372. odcinku serialu „Miłość i nadzieja" Melis, stojąc przy ogrodzeniu, z daleka wypatrzy Sedę. Po chwili z domu wypadnie Ege z pistoletem. Jego żona pobiegnie do domu i zaaferowana powie ojcu, że Seda wróciła i Ege już o tym wie – jest na podwórku. Belkis i Bulent wybiegną i usłyszą strzał.

- Ege, zabiłeś ją? – zapyta przerażona Melis.

Za chwilę stanie się nieuniknione.