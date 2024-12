Barwy szczęścia, odcinek 3093: Bruno przeżyje dzięki kryminaliście. Uratuje go Jego donos – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3093: Marysia wypowie wojnę Emilowi i Asi! Zniszczy to, co dla niego najcenniejsze!

„Barwy szczęścia" odcinek 3093 - piątek, 13.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3093. odcinku serialu "Barwy szczęścia" dojdzie do realizacji planu zemsty Zaborskiego

Rafał zlecił zabójstwo Bruna siedzącemu z nim razem w celi Żyłce. Współwięzień nie od razu zgodził się go zabić, skusiła go dopiero obietnica „drinków z palemkami i dziewczyn” na egzotycznej wyspie, która nie ma umowy z Polską o ekstradycję. Pakt został przypieczętowany uściskiem ręki. Kryminalista wyszedł na wolność i rozpoczął przygotowania do tego, by dopaść Bruna.

W 3093. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno przeżyje atak dzięki donosowi bandyty odsiadującego wyrok

W 3093. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po rozmowie z Klemensem (Sebastian Perdek), który zapewni go, że Bruno wciąż ma szansę na uzyskanie praw rodzicielskich do Tadzia (Józio Trojanowski) po finalizacji sprawy rozwodowej, Stański pojedzie na Mazury, by w weekend zobaczyć się z synem. Nie będzie sobie zdawał sprawy, że jest śledzony przez Żyłkę. Bandyta wykorzysta nadarzającą się okazję i brutalnie na niego napadnie. Wywiezie do lasu i będzie próbował zabić. Szczęśliwym trafem policja będzie już na tropie Żyłki. A to dlatego, że jeden ze współwięźniów Żyłki i Zaborskiego, Nowak, doniósł wcześniej o ich planach policji. Bandytę namierzą inspektorzy Kodur i Majak, zanim zdąży zabić Bruna. To dzięki nim trafi na czas do szpitala.

Barwy szczęścia. Bruno odda Bożenie część majątku za ich syna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.