Barwy szczęścia, odcinek 3078: Bruno ostro postawi się Klemensowi. Nie zmieni życia pod jego dyktando

Bruno dowie się, że Bożena chce mu zabrać hotel w 3072. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3072. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Klemens powie Brunowi, że Bożena zamierza mu zabrać hotel. Żona Stańskiego wynajmie mecenas Paszkowską (Olga Bończyk), z dużo lepszymi wynikami w sprawach rozwodowych od Góreckiego. Klemens uprzedzi swojego klienta, że Bożena może przekonać sąd do ograniczenia mu kontaktów z Tadziem (Józio Trojanowski).

W 3078. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno sprzeciwi się Klemensowi

W 3078. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Klemens najpierw porozmawia z Paszkowską, a potem spotka się z Brunem, by przekazać mu hiobowe wieści o bojowo nastawionej Bożenie. Nie omieszka mu też przypomnieć, że sprzeciwiał się, by Stański zamieszkał z Karoliną i Dobromirem (Franciszek Bukowski) akurat przed rozprawą rozwodową, co z pewnością rozsierdzi jego zdradzoną żonę jeszcze bardziej. Poprosi go, by omawiał z nim swoje plany, tak by sprawa w sądzie poszła jak najlepiej.

- Nie zamierzam odkładać życia na później, bo nie wiadomo jak długo ten koszmar potrwa. Przejdźmy teraz do absurdalnych żądań Bożeny - Bruno się nastroszy nie rozumiejąc, że mecenas Górecki chce dla niego jak najlepiej.

W 3078. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno przygotuje się do sądowej batalii z Bożeną

W 3078. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Klemens wytłumaczy Brunowi, że przedrozwodowe żądania Bożeny wcale nie są bezpodstawne, ponieważ współtworzyła ona ich wspólny interes od samego początku i swoją markę hotelową budowali razem. Stański na to poprosi, by mecenas zaproponował jej dom i działkę na Mazurach w zamian za odstąpienie hotelu.

- Dom i działka to nie jest połowa państwa majątku – uzmysłowi mu Klemens.

- Nie sprzedam hotelu – Bruno też będzie przygotowany do walki.

"Barwy szczęścia" odcinek 3078 - piątek, 22.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2