Barwy szczęścia, odcinek 3072: Bruno straci hotel! Oskarżenia Bożeny wykończą go finansowo i psychicznie

"Barwy szczęścia" odcinek 3072 - czwartek, 14.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3072. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno zacznie się obawiać największej przegranej w sprawie rozwodowej z Bożeną – utraty praw do Tadzia

W 3072. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno przyzna się Karolinie (Marta Dąbrowska), że rozprawa sądowa z udziałem Bożeny bardzo go stresuje, bo nie wie, czego się po niej spodziewać:

- Nie mam zielonego pojęcia, czym będzie grała. No i nie wiem, czy zdołam się obronić.

Bruno będzie się bał, że Bożena pozbawi go praw rodzicielskich do Tadzia:

- Na pewno będzie próbowała.

Karolina będzie się starała go pocieszyć, tłumacząc, że sąd weźmie pod uwagę to, że Stański jest świetnym ojcem. Ale Bruno będzie się martwił o to, że Klemens, świeżo po rekonwalescencji, nie jest odpowiednim prawnikiem, by pociągnąć jego sprawę:

- Jest niewdrożony...

W 3072. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Klemens powie Brunowi, że Bożena chce mu zabrać hotel

W 3072. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Klemens zapewni Bruna, że kontroluje jego sprawę, ale zachowuje ostrożność w kwestii Bożeny:

- Muszę przyznać, że pani Bożena gra ostro.

Wyjdzie na jaw, że zamierza ona zabrać Brunowi hotel. Mecenas Górecki uprzedzi Stańskiego, że Bożena może przekonać sąd do ograniczenia mu kontaktów z synem.

Bożena wynajmie lepszą prawniczkę od Klemensa w 3074. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3074. odcinku serialu "Barwy szczęścia" tuż przed rozprawą w sądzie w sprawie Tadzia „Szok" opublikuje kolejny artykuł szkalujący Stańskiego. A Bożena wynajmie mecenas Paszkowską (Olga Bończyk), z którą Klemens Górecki już kilka razy przegrał w sądzie. Zażąda ona od Bruna połowy majątku. W rezultacie Klement poradzi Stańskiemu, by sprzedał hotel i spłacił żonę.