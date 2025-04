Zatoka szpiegów 2, odcinek 17: Śmierć Engela! Franz zabije go za Gretę

"Zatoka szpiegów" 2 sezon, odcinek 17 (odc. 8) – niedziela, 20.04.2025, o godz. 20.20 w TVP1

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Franz odnajdzie Gretę w berlińskim kabarecie i pomoże jej uciec przed Engelem, który już będzie wiedział, że jednak przeżyła ona wybuch w kamienicy, gdzie ukrywała się po śmierci Kesslera (Mariusz Bonaszewski). A nie tak jak uważał Neumann, że w nim zginęła.

I choć to Heinrich jako pierwszy natrafi na jej ślad, to jednak jej kochanek dotrze do niej szybciej i spróbuje ją przed nim ukryć. Tyle tylko, że w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" mu się to nie uda, gdyż SS-man ich odnajdzie!

Greta odda swoje życie za Franza w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2"!

Oczywiście, w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Greta zda sobie sprawę, co to będzie oznaczało dla Franza, dlatego poświęci za niego swoje życie. Tym bardziej, że jeszcze przed śmiercią przyzna się kochankowi, że raz go zdradziła, gdy próbowała sprzedać informacje o Joahannie (Karol Pocheć), który miał powiązania z Sowietami.

I ostatecznie w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" to ona padnie ofiarą Heinricha, choć takie rozwiązanie dla Franza wcale nie będzie bezpieczne, gdyż i on będzie świadomy tego, co będzie mu za to grozić. I wtedy i on zdecyduje się pociągnąć za spust i zabić Engela!

Neumann pomści Engela i znów się wywinie w 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2"!

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" Neumann pozbędzie się Engela, którego pomści w ten sposób nie tylko za śmierć ukochanej Grety, ale także i ojca Wojciecha Kurkowskiego (Wojciech Skibiński), który zginął wyłącznie przez niego, gdyż przyjaciel pokrzyżował mu plany i Franz nie zdołał go uratować.

W 17 odcinku serialu "Zatoka szpiegów 2" porucznik Abwehry ucieknie, a SS zacznie swoje dochodzenie w sprawie śmierci Heinricha. Ale Franz będzie mógł być spokojny, gdyż Eva zapewni mu alibi, przez co nie będzie już podejrzany, a co więcej nie odpowie za zabójstwo przyjaciela. I dzięki temu będzie mógł skupić się na kolejnej akcji ze Stromberg, w trakcie której zorganizują pułapkę na nieuczciwego Johanna. A wszystko dzięki Grecie!