Na Wspólnej znika z ramówki! Bez nowych odcinków w kwietniu i maju

Dlaczego nie ma 3998 odcinka „Na Wspólnej” w poniedziałek 21.04.2025 roku i 4004 odcinka „Na Wspólnej” w czwartek 1.05.2025 roku o 20.15 w TVN?

Widzowie „Na Wspólnej” będą musieli dwukrotnie uzbroić się w cierpliwość! A wszystko przez to, że nie zobaczą premierowego 3998 odcinka swojego ulubionego serialu w poniedziałek 21.04.2025 roku o 20.15 w TVN, a w czwartek 1.05.2025 roku znów podzielą en los w przypadku 4004 odcinka!

A to dlatego, że w tych dniach stacja zdecydowała się na nagłe zmiany w swojej ramówce, w efekcie której aż „Na Wspólnej” musiało z niej wylecieć aż 2 razy. Podobnie z resztą jak „Barwy szczęścia” w konkurencyjnej stacji TVP2! A zatem czemu tak się stało? Otóż w tych 2 przypadkach pojawił się ten sam powód!

Co pokaże TVN zamiast premierowych odcinków 3998 i 4004 odcinków „Na Wspólnej”?

TVPN nie pokaże premierowych 3998 i 4004 odcinków „Na Wspólnej” o 20.15 na swojej antenie z uwagi na 2 święta, które w tym czasie wypadną! W pierwszym przypadku z uwagi na Poniedziałek Wielkanocny, a w 2 na Święto Pracy.

I z tych względów stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę, w efekcie której w oba te dni „Na Wspólnej” wyleci z ramówki. W pierwszym przypadku na rzecz nowego programu rozrywkowego „Zróbmy sobie dom”, który rozpocznie się o godzinie 19.25 i potrwa aż do 20.45, a więc w czasie normalnej emisji serialu. I niestety nie poleci on tuż po nim, gdyż o 20.45 TVN puści film przygodowy „Gladiator”, który skończy się dopiero o 23.55!

I bardzo możliwe, że i w 2 przypadku będzie tak samo, gdyż tego dnia widzowie także nie obejrzą premierowego odcinka swojego ulubionego serialu! Ale jeszcze dokładnie nie wiadomo, co poleci zamiast niego. Jednak jest szansa na to, że będzie to właśnie ten nowy program.

Kiedy będzie można zobaczyć 3998 i 4004 odcinki „Na Wspólnej” w TVN i jak długo potrwa ta zmiana?

Ale spokojnie, gdyż więcej zmian nie będzie! I w tym miejscu od razu uspokajamy wszystkich widzów „Na Wspólnej”, bo na premierowe odcinki swojego ukochanego serialu nie będą musieli czekać zbyt długo! 3998 odcinek „Na Wspólnej” fani zobaczą już we wtorek 22.04.2025 roku o 20.15 w TVN, z kolei 4004 odcinek „Na Wspólnej” w poniedziałek 5.05.2025 roku o 20.15 w TVN!

Aczkolwiek, jeśli ktoś nie będzie mógł się już ich doczekać i będzie chciał zobaczyć je wcześniej, to z pewnością będą one dostępne z wyprzedzeniem na platformie Player. Ale za dostęp do nich będzie musiał zapłacić. A jeśli nie będzie chciał tego czynić, to będzie musiał poczekać do ich normalnej emisji w TVP2!

A gwarantujemy, że warto, gdyż w obu odcinkach emocji nie zabraknie! W 3998 odcinku „Na Wspólnej” w wątkach rodziny Brzozowskich - Basi (Grażyna Wolszczak) i Michała (Robert Kudelski), a w 4004 odcinku „Na Wspólnej” innych bohaterów!

I co najważniejsze, ta zmiana wystąpi wyłącznie dwukrotnie, gdyż od nowego tygodnia maja „Na Wspólnej” wróci do normalnej emisji przez 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku o 20.15 w TVN!