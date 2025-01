Barwy szczęścia, odcinek 3103: Bożena zlituje się nad Brunem. Pozwoli mu na kilka dni z synem – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3103 - czwartek, 09.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bożena od dawna utrudnia Brunowi kontakty z Tadziem pomimo zagwarantowanego mu przez sąd prawa do spędzania z nim weekendów w serialu „Barwy szczęścia”. Stański nie mógł z nim nawet porozmawiać przez telefon, bo żona nie odbierała od niego telefonów. Biznesmen zaczął się w końcu martwić, że syn całkiem go zapomniał.

Bruno jechał do Tadzia, kiedy został napadnięty w serialu „Barwy szczęścia”

Po ataku Żyłki (Jan Aleksandrowicz) – który właśnie wyszedł na wolność z więzienia - Bruno trafił do szpitala ze wstrząsem mózgu. Potem mecenas Paszkowska (Olga Bończyk) powiadomiła go, że Bożena wyjechała z Tadziem w „bezpieczne miejsce”, rzekomo z obawy o życie swoje i syna. Napaść na niego stała się dla niej pretekstem, by zupełnie pozbawić go kontaktów z dzieckiem.

W 3103. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno zobaczy wreszcie Tadzia

W 3103. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin spotka się z Brunem w jego gabinecie. Stański da mu szybko do zrozumienia, że nie ma czasu na pogaduszki, ale Skotnicki powie, że ma dla niego dobre wieści. Ale zanim je przekaże, zapyta go, jak udał się mu weekend:

- Fantastycznie – odpowie Bruno.

- A co tam u synka? - będzie dalej dopytywał Justin.

- Bożena w końcu pozwoliła mi spędzić z nim parę dni – odpowie zadowolony Stański.

Wreszcie więc stęskniony Bruno mógł zobaczyć dziecko, którego nie widział od tak dawna… To zapewne zasługa Klemensa (Sebastian Perdek). Prawnik czuwa nad tym, by biznesmen miał jednak kontakty z Tadziem, tak jak gwarantuje mu to prawo. Stański ma nadzieję, że także po rozwodzie będzie mógł regularnie widywać syna.