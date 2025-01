Barwy szczęścia, odcinek 3109: Sofia na weselu Cezarego dzięki Natalii. Namówi narzeczonego, by ją zaprosił

„Barwy szczęścia" odcinek 3109 - piątek, 17.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” relacje Sofii i Cezarego będą przyjacielskie - oboje podzielą się opieką nad Czarkiem. Rawicz przyrzeknie jej, że uzna chłopca za swojego syna i będzie jego prawdziwym tatą. Czarek stanie się także częścią jego patchworkowej rodziny.

W 3109. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary będzie musiał stawić się w sądzie

W 3109. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezarego czeka rozprawa w sądzie o ustalenie ojcostwa Czarka. Rawicz będzie zdeprymowany miejscem, bo przecież można było zrobić to w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale to była decyzja Sofii. Natalia natomiast będzie go podtrzymywać na duchu. Jako prawniczka będzie wiedzieć, że to czysta formalność.

W 3109. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia zasugeruje Cezaremu, by zaprosił Sofię na ślub

W 3109. odcinku serialu "Barwy szczęścia" dodatkowego stresu doda Cezaremu świadomość udziału w rozprawie Józefiny. Rawicz będzie się obawiał, że matka wpadnie na jakiś szatański pomysł i zrobi z tego ważnego wydarzenia cyrk. Dodatkowo będzie przemyśliwał nad tym, co zrobić, by Czarek był na jego ślubie. Przecież Sofia nie wypuści go spod swoich skrzydeł... I tu Natalia bardzo go zaskoczy – zaproponuje, by narzeczony zaprosił i ją na uroczystość:

- Jakoś i tak musimy poukładać relacje…

