Barwy szczęścia, odcinek 3104: Spełni się życzenie Sofii. Będą z Cezarym rodzicami dla Czarka

„Barwy szczęścia" odcinek 3104 - piątek, 10.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Sofia nie akceptuje zachowania Józefiny, zwłaszcza wobec Natalii, ale niewiele może zrobić – Rawiczowa trzyma ją w szachu. Dziewczyna nie ma wyjścia – ma tylko pracę w stadninie, a matka Cezarego zapewnia jej i Czarkowi dach nad głową oraz opiekę nad dzieckiem, co pozwala jej kontynuować studia doktoranckie.

W 3104. odcinku serialu "Barwy szczęścia" do stadniny przyjdzie pismo w sprawie Czarka

W 3104. odcinku „Barw szczęścia” Józefina zażyczy sobie, by Cezary przyjechał do stadniny, bo czeka na niego ważny list z sądu. Będzie dotyczyło uznania Czarka za jego syna. Młody Rawicz będzie zdziwiony, że pismo nie nadeszło z Urzędu Stanu Cywilnego, który to urząd zajmuje się takimi sprawami – sąd dopiero w sytuacji, gdy od narodzenia dziecka minęło wiele lat. Ale widząc Sofię z dzieckiem Józefina tylko odpowie ironicznie, żeby może raczej skupił się na tym, by wykorzystać czas w stadninie na spędzeniu go z synem. Cezary zgodzi się na to z radością i zaproponuje matce Czarka rodzinny spacer.

W 3104. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sofia i Cezary dogadają się w sprawie opieki nad Czarkiem

W 3104. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary obieca Sofii, że – oczywiście – uzna Czarka oficjalnie za swojego syna i będzie prawdziwym tatą obecnym w życiu chłopca. Okaże się, że już zaczął o tym poważnie myśleć:

- Musimy ustalić podział opieki. Dochodzi sprawa naszej patchworkowej rodziny. Natalia, Lea... Chcę, żeby Czarek spędzał też z nimi czas.

Zachwycona Sofia od razu się na to zgodzi.

(cytat za: Swiatseriali.interia.pl)